Rétromobile 2024 : du Roadster 507 à la 2002 Turbo, les BMW à ne pas rater

Les constructeurs présents à Rétromobile 2024 ne sont pas nombreux. On y trouve MG, qui fête cette année ses cent ans, Porsche, mettant à l’honneur la Turbo, Mercedes qui vend des 300 SL plus neuves que neuve, ou encore Volkswagen et Renault. Malgré sa riche histoire, Bmw n’a pas jugé bon de faire le déplacement.

Les amateurs de la marque à l’hélice ont toutefois quelques exemplaires à se mettre sous la dent comme un magnifique roadster 507 de 1958 sur le stand Axel Schuette dans le hall 1, ou encore une M1 Procar de la vente aux enchères Artcurial.

Pour le commun des mortels, des autos moins élitistes sont aussi disponibles à la vente, dans une partie du hall 3 dédiée aux voitures de moins de 25 000 €. Retrouvez en images les BMW à ne pas rater.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

L'espace vente à moins de 25 000 €