Rétromobile 2024 : les MG à l'honneur sur le stand Youngtimers

Cette année, la marque fête ses cent années d’existence. Plus de dix modèles seront alors exposés, de la bien connue MGB au modèle de course MG EX181. Pour sa part, le stand Youngtimers mettra aussi en avant cette marque, mais avec des modèles plutôt exotiques.

MG Métro

L’Austin Metro est une citadine lancée en 1980, il s’agit alors d’une auto qui se veut le pendant haut de gamme de la Mini. Elle sera ensuite commercialisée sous la marque Rover, mais aussi Mg. Dans sa première définition, elle est équipée d’un moteur 1,3 l qui lui permet d’atteindre 170 km/h. Seulement, c’est avec la version Turbo que la citadine devient plus méchante. Sa puissance grimpe à 93 ch et la vitesse de pointe à 185 km/h. Elle reçoit notamment un échappement et des suspensions spécifiques.

MG RV8

Après le succès très mitigé des MG Maestro et Montego, la marque est en mauvaise posture. Elle décide alors de relancer un roadster, type de voiture qui a fait son succès. Seulement, le budget manque et il est décidé de faire du neuf avec de vieux. Fin 1992 est présentée la MG RV8 qui n’est autre qu’une MGB (sortie en 1962) restylée. Si la présentation possède le chic anglais, la partie technique n’est plus à la page. Les trains roulants manquent de rigueur et son V8 3.9 issu du Range Rover a aussi fait son temps. Quel est donc l’intérêt de cette voiture ? C’est justement son aspect désuet anachronique qui en fait tout son charme.

MG TF

En 1995, le F marque le retour du roadster chez MG. Celui qui est exposé est le TF, la version restylée apparue en 2002 et commercialisée jusqu’en 2011. Développés sous l’ère BMW, les F et TF bénéficient d’un moteur en position central dont le bloc le plus puissant développe 160 ch. Ce TF disparaîtra après un peu moins de 40 000 exemplaires fabriqués et fut donc produit après le rachat de la marque par le chinois SAIC Motor.

MG ZR 160

Cette version sportive de la Rover 25 arrive en 2001, alors que MG est déjà en souffrance. Boucliers spécifiques, grandes jantes, becquet de toit, et moteur 1.8 de 160 ch, cette ZR 160 annonce la couleur. Si son moteur rageur et son comportement équilibré sont à mettre à son crédit, elle ne réussit pas à s’imposer et connut une carrière pour le moins discrète. Véritable collector, la ZR 160 permet assurément de rouler de façon différente.

MG ZR 180

La recette est la même que pour la ZR 160, mais elle est sans doute encore moins connue. Il faut dire que la base de Rover 45, une berline à coffre, n’était pas le meilleur choix. À sortie en 2001, sa puissance de 177 ch n’a pas de quoi impressionner. En revanche, elle cache sous son capot une mécanique V6, voilà de quoi lui prêter plus d’attention. Comme pour la ZR 160, cette 180 est incontestablement une voiture à part, tout en profitant de la noblesse d’un V6.

MG ZT 260

La MG ZT est une véritable curiosité automobile. Elle sort en 2001 lorsque la marque a déjà amorcé sa lente agonie. Pourtant, une version V8 apparaît deux ans plus tard. En plus de recevoir le moteur de la Ford Mustang fort de 260 ch, il est décidé de changer la structure de la voiture pour adopter une transmission aux roues arrière, alors que la Rover 75 sur laquelle elle est basée est une traction avant. Sur le papier, l’aventure se révèle difficilement rentable. Sa production s’arrêtera en 2005.

MG ZT-T

Il s’agit de la version break de cette berline au cœur de Mustang. La caisse est également transformée pour devenir une propulsion et le succès fut pour le moins mitigé, malgré les réactions positives de la presse spécialisée. Si la ZT V8 n’a pas rencontré son public, elle présente un intérêt en collection de par sa rareté et ses spécificités.