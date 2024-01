Rétromobile 2024 : MG y fêtera ses 100 ans

MG connaît actuellement un regain d’intérêt, notamment grâce à sa berline MG4 dont les prestations offertes pour moins de 30 000 € (voire moins de 23 000 € jusqu’à fin janvier) font de cette auto une affaire imbattable.

Pourtant, Mg n’est sous pavillon chinois que depuis 2007 lorsque SAIC Motor s’est penché sur son cas. Initialement, la marque est créée en 1924 dans la banlieue d’Oxford par Cecil Kimber.

Le salon Rétromobile 2024 sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’histoire de cette marque qui s’est notamment illustrée en compétition aux 24 Heures du Mans, au Tourist Trophy, au rallye Monte-Carlo ou encore sur l’autodrome de Linas-Montlhéry, qui fête également son centième anniversaire cette année.

Au total, plus de dix modèles seront exposés, dont la Old MG Number One de 1925, la MG EX135 de 1938 ou encore la MG EX181 de 1957 pilotée par Stirling Moss et Phil Hill. Ces voitures seront présentes grâce au MG Club de France et au British Motor Museum. Cependant, la marque sera également présente de façon officielle avec plusieurs roadsters dont une MGB.