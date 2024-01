Rétromobile 2024 : Renault en Rafale

Comme Volkswagen, Porsche ou MG, Renault profite du salon Rétromobile pour mettre en valeur ses nouveautés actuelles même si l’évènement se focalise plutôt sur les autos anciennes. Pour cela, la marque au losange puise généreusement dans son passé pour faire le lien avec les productions d’aujourd’hui. Le Rafale, ce nouveau SUV « haut de gamme » dont le nom a fait couler un peu d’encre l’année dernière, sera la star du stand. Et il s’exposera à côté de l’avion dont il reprend le patronyme.

On ne parle évidemment pas du Dassault Rafale mais bien du Caudron-Renault Rafale C.460. L’avion de compétition trônera à côté de plusieurs véhicules qui ont marqué à différents niveaux l’histoire de Renault en compétition et dans les records : Une 40CV de 1926, une Renault-Riffard Tank 4CV de 1956, la Renault Etoile Filante de 1956 et la Dauphine « Speed Week » qui s’est illustrée à Bonneville cette même année.

La Renault 5 E-Tech en filigrane

A quelques jours de sa présentation officielle au salon de l’automobile de Genève 2024, la Renault 5 E-Tech électrique sera également présente sur le stand mais dans une version « artistique ». Ce sera l’occasion de découvrir quelques-unes es couleurs qui seront proposées au catalogue du modèle avec un jaune, un vert et un bleu foncé. L’équipe de Renault Service « The Originals » sera aussi présente sur le stand pour ceux qui ont besoin de conseils sur la restauration de leur Renault âgée de plus de 30 ans.