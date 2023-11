Premières images (et infos) de la Renault 5 E-Tech de série (2024)

On connaît les grandes lignes du style de la future Renault 5 électrique depuis 2021, date à laquelle la marque au losange nous a montré un prototype au design très proche du prochain modèle de série. Depuis, la marque au losange a multiplié les annonces au sujet de celle qui doit remplacer la Zoé dès l’année 2025 (après une présentation officielle au salon de Genève 2024), notamment sur le prix qui se situera finalement autour des 25 000€ dans sa version de base.

Aujourd’hui, Renault donne quelques informations en plus et montre aussi les premières images de la version de série, nommée « Renault 5 E-Tech ». Le constructeur confirme d’abord la capacité de batterie de 52 kWh pour sa version de pointe, permettant une autonomie maximale de 400 kilomètres (similaire à celle d’une Peugeot e-208 restylée de 156 chevaux). La R5 E-Tech possédera aussi une batterie plus petite en entrée de gamme (40 kWh) et c’est cette version-là qui coûtera 25 000€. Renault précise que l’auto mesurera 3,92 mètres de long, c’est un peu au-dessous d’une Clio (4,05 mètres) et des citadines classiques du segment B.

Un étrange indicateur lumineux sur le capot

Si la Renault 5 E-Tech reste pour l’instant dans la pénombre dans sa photo de profil, elle semble quasiment identique au prototype d’après cette silhouette et les images de détail. On note la présence d’un étrange « indicateur lumineux de charge » sur le capot avant, placé à l’endroit où la vieille Renault 5 possédait sa petite prise d’air. La voiture inaugurera pour rappel la plateforme « AmpR Small » qui sera également utilisée pour la future Nissan Micra et la Renault 4 E-Tech (évolution de la CMF-B EV). Elle autorisera la fonction V2G grâce à sa fonction de charge bidirectionnelle.

150€ pour la recevoir avant les autres

Renault prépare une grosse campagne de communication avec de multiples « teasers » et de nombreuses publicités en attendant la présentation officielle du 26 février prochain au salon de Genève 2024. La marque va également lancer le « R5 R Pass » sur un site internet dédié, permettant de s’assurer la livraison en priorité de sa voiture en plus de quelques autres avantages pour la modique somme de 150€.

Rappelons enfin qu’Alpine dévoilera aussi sa version de la Renault 5 E-Tech l’année prochaine (l'A290), avec un positionnement plus sportif et un moteur plus puissant.