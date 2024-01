Rétromobile 2024 : déjà 50 ans de Volkswagen Golf

Du 31 janvier au 4 février se tiendra la 48e édition du salon Rétromobile, Porte de Versailles à Paris. Volkswagen viendra y fêter un anniversaire ô combien important puisque son best-seller atteint cette année son demi-siècle d’existence.

Les huit générations seront exposées dont le restylage du dernier opus, et oui les nouveautés s’invitent de plus en plus à ce salon pourtant rétro… Pour le moment, seuls un teaser et quelques clichés répandus sur la toile sont connus.

Seulement, l’intérêt est davantage dans les générations précédentes. Elles seront toutes là, dans une unique livrée gris argent. Il faut avouer que la Golf est un peu comme la Renault Clio ou l’Opel Corsa, on a presque tous un souvenir avec la compacte Allemande. Qui n’est pas monté à bord une fois dans sa vie dans l’une de ces berlines ?

Au début des années 70, la Coccinelle a fait son temps et une nouvelle voiture doit lui succéder. C’est alors à la Golf qu’est confiée cette lourde tâche. Elle deviendra tout simplement la Volkswagen la plus vendue de tous les temps.

Volkswagen Golf I (1974-1983)

Cette première génération est produite à partir de mars 1974 à Wolfsburg. Elle se veut nettement plus moderne que la Coccinelle en devenant une traction avant, et moteur avant. Son design, confié à Giorgetto Giugiaro, est une véritable réussite. Au total, ce premier opus a été produit à 6,9 millions d’exemplaires. C’est aussi elle qui a contribué aux mythes des petites sportives avec la GTi.

Volkswagen Golf II (1983-1991)

Son style est sans doute moins réussi, mais elle pose les bases de ce que sera la lignée des Golf. Elle veut avant tout rassurer, s’allonge sensiblement, et son épais montant C est un marqueur important, qu’elle ne quittera jamais. Elle reçoit pour l’occasion l’ABS ou encore une transmission intégrale. Les versions GTi sont un peu décevantes, mais l’apparition de la G60, forte d’un compresseur et de 160 ch, remet les pendules à l’heure. Cette génération a séduit quelque 6,3 millions d’automobilistes.

Volkswagen Golf III (1991-1997)

On ne change pas une équipe qui gagne. Le style évolue, mais la recette reste la même. Néanmoins, elle vit avec son temps en adoptant le régulateur de vitesse, ou encore les airbags frontaux. Les motorisations ne sont pas en reste avec l’apparition des diesel à injection directe, les TDI qui ont fait la réputation de la marque. Elle inaugurera également le moteur VR6. Pendant ses six années de carrière, 4,8 millions d’unités sortiront des chaînes.

Volkswagen Golf IV (1997-2003)

Cette période se caractérise par la qualité. Design extérieur, alignement des panneaux de carrosserie, choix des matériaux pour l’habitacle, qualité de la finition, la concurrence de l’époque ne peut soutenir la comparaison. Les TDI sont toujours de la partie et prennent du muscle (jusqu’à 150 ch), l’injection directe s’invite sur les moteurs à essence (FSI) et le moteur de la R32 permet à la Golf d’atteindre 250 km/h. Près de cinq millions de Golf IV seront produites.

Volkswagen Golf V (2003-2008)

De par son style et sa qualité perçue, cette Golf déçoit. Pourtant, elle évolue dans le bon sens avec pas moins de huit airbags, un train arrière multibras, une nouvelle boîte DSG à sept rapports et les phares bi-xénon. La version GTi reçoit pour la première fois l’aide d’un turbocompresseur. Son succès sera moindre avec 3,4 millions d’exemplaires sortis d’usine.

Volkswagen Golf VI (2008-2012)

Il ne s’agit pas a proprement parlé d’une nouvelle génération, mais les évolutions sont notables. Tout d’abord, la qualité revient à des standards plus habituels pour la marque. Son style est également plus apprécié. Elle débarque dans une époque à laquelle les aides à la conduite se développent. Aide au démarrage en côte, aide au stationnement, feux de route automatique, elle se met à la page et gagne le titre de Voiture de l’année 2009.

Volkswagen Golf VII (2012-2019)

Comme la Peugeot 308 II, cette Golf s’attaque à la problématique du poids et réussit à maigrir de 100 kg. Pour autant, elle gagne de nouveaux équipements essentiellement de sécurité comme le régulateur adaptatif ou le freinage automatique d’urgence en ville. Il s’agit aussi de la première Golf à accueillir la propulsion électrique, c'est aussi à cette époque que le dieselgate éclate.

Volkswagen Golf VIII (depuis 2019)

Suite au scandale des moteurs TDI, cette génération met surtout en avant ses mécaniques essence, hybrides et hybrides rechargeable (GTE). Son style évolue en douceur par rapport à la Golf VIII, la version restylée qui sera présente sur le salon Rétromobile prendra-t-elle plus de risque ?

Le Combi fait le grand écart

Les visiteurs du salon pourront également admirer deux générations de Volkswagen Combi, et pas n’importe lesquelles. Il s’agira des extrémités avec le T1 de 1963 le Bay windows et ses nombreuses vitres.

La seconde est la dernière évolution du T2, produite jusqu’en 2013 au Brésil ! Cette Last Edition reçoit des équipements pour le moins anachroniques comme le système audio MP3 avec éclairage à LED.