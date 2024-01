Rétromobile 2024 : Porsche met le Turbo

Dévoilé hier, le tout nouveau Porsche Macan Turbo développe 639 chevaux et peut se catapulter en ligne droite en à peine plus de trois secondes. Mais ce SUV électrique ne possède évidemment aucun turbocompresseur sous le capot. Il se trouve que chez Porsche, « Turbo » est carrément devenu une appellation pour désigner les versions les plus puissantes de la gamme. Qu’il y ait un lien avec la mécanique de la voiture ou pas.

Ce « Turbo » a été apposé pour la première fois sur une Porsche de série en 1974, sur la fameuse version suralimentée de la 911 qui reprenait une technologie déjà expérimentée par la marque en compétition sur les 917 Can-Am aux Etats-Unis. Connue pour sa fougue, cette 911 Turbo type 930 sera exposée au salon Rétromobile 2024 pour fêter les 50 ans de la technologie devenue depuis incontournable dans la gamme Porsche.

La nouvelle Panamera y sera

Pour faire le lien avec le « Turbo » et les nouveautés de sa gamme, Porsche amènera aussi la toute dernière Panamera de troisième génération dans sa version Turbo E-Hybrid (qui en possède deux, de turbos). La marque de Zuffenhausen mettra enfin à l’honneur son label « Porsche Classic Partner », certifiant l’expertise de certains centres Porsche dans l’entretien et la restauration des Porsche de collection. Et il y aura des clubs : « Porsche France aura le plaisir d’accueillir les Clubs Porsche Classic dans un espace dédié. Seront présents les Clubs 911 Classic, Club 914, Club 924/944/968 et Club 928 qui présenteront pour l’occasion une 944 Turbo. », peut-on lire dans le communiqué officiel.