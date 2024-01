Le Macan aura attendu quasiment dix ans pour avoir droit à une seconde génération. Il faut dire que l’évolution du marché a entraîné une décision radicale : celle de le repenser intégralement pour le convertir au tout électrique. Si la marque annonce d'ores et déjà des performances sportives, il convient de passer en revue son gabarit, son espace intérieur, ses aspects pratiques, ses capacités de batterie et son autonomie annoncée avec cette première présentation statique.

dailymotion Présentation vidéo (2024) - Porsche Macan : le nouveau modèle 100 % électrique se dévoile !

Par rapport à son prédécesseur, le deuxième opus du SUV familial de Porsche glane 5 cm en longueur pour atteindre 4,78 m au total, et 8,6 cm entre les deux essieux. De quoi augmenter légèrement l’espace à bord mais surtout accueillir une grosse batterie de 100 kWh bruts dans le plancher. Le Macan gagne également 2 cm en largeur mais la hauteur reste fixée à 1,62 m.

À l'avant, le Macan s'inspire des dernières productions maison avec une instrumentation incurvée de 12,6'', un système multimédia de 10,9'' qui peut être dupliqué, contre supplément, devant le passager pour permettre à ce dernier de naviguer dans les menus de navigation et audio notamment, ou de regarder des vidéos sur des plateformes de partage.

Outre cette dalle numérique XXL, le Macan proposera également un système de vision tête haute exclusif qui affiche, à travers le pare-brise, des informations sur une profondeur virtuelle de 10 m, et sur 2,20 m de large, notamment le fléchage du GPS. Si la présentation moderne et épurée séduit, la finition souffle le chaud et le froid avec des matériaux souples et cossus à hauteur des yeux, mais des plastiques durs basiques et sensibles aux rayures sur les parties basses. La quête d'un poids réduit pour une autonomie au meilleur niveau est à ce prix…

À l'arrière, le profil coupé n'impose pas de courber l'échine en entrant mais les assises sont un peu trop basses pour soutenir correctement les cuisses tandis que l'espace aux genoux demeure juste pour les grands malgré des cotes annoncées en progrès. En outre, les dossiers avant en une seule partie limitent quelque peu le champ de vision des passagers et la place centrale, raide et encombrée par un tunnel au niveau des pieds, ne pourra servir qu'en dépannage. Cela posé, l'ambiance demeure agréable et les vitres latérales sans encadrements font toujours de l'effet à l'ouverture des portières.

Côté volume de chargement, le Macan annonce d’ores et déjà une valeur respectable de 540 litres à l’arrière. Une bonne surprise, sachant qu’un coffre avant de 84 litres a été parallèlement prévu, notamment pour séparer les câbles de recharge des bagages.

Performant et autonome

En digne Porsche, le premier SUV électrique maison revendique des prestations routières au meilleur niveau. Certes, il ne faudra pas attendre les symphonies mécaniques du précédent opus mais les performances devraient compenser en partie. La version d’entrée de gamme Macan 4 affiche d’ores et déjà 408 ch et 650 Nm de couple pour un 100 km/h exécuté en 5s1.

De son côté la version « Turbo » revendique 639 ch et 1 130 Nm de couple, rien que cela, grâce à un moteur arrière plus musclé. De quoi pulvériser le 0 à 100 km/h en 3s3. Autre avantage de ce haut de gamme et pas des moindres : la motricité sera renforcée par un blocage de différentiel arrière électronique tandis que le compromis confort/maintien de caisse sera trouvé par une suspension pneumatique pilotée à deux chambres.

Notez qu’il sera également possible d’opter pour une inédite option roues arrière directrices permettant d’améliorer la maniabilité en manœuvre et l’agilité dans les virages serrés. Une bonne nouvelle sachant que l'empattement atteint… 2,89 m !

Quelle que soit la version choisie, la batterie de 570 kg proposera une capacité de 95 kWh utiles. De quoi assurer, avec le concours d’un coefficient de traînée intéressant de 0,25, une autonomie maximum de 613 km pour le Macan 4, et de 591 km pour la version Turbo. Par ailleurs, la puissance de charge maxi de 270 kW sur les bornes rapides en courant continu devrait permettre de recharger la batterie de 10 à 80 % en à peine plus de 20 minutes.

A priori, ce Porsche Macan devrait séduire les amateurs de SUV familiaux électriques performants et technologiques, du moins les plus fortunés, les tarifs débutant à 86 439 € pour la version 4 et 118910 € pour le Turbo, il nous tarde toutefois de l’essayer au premier semestre pour nous prononcer définitivement sur ses prestations globales…