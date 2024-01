Rétromobile 2024 : Mercedes mettra en vente trois 300 SL Roadster

La firme de Stuttgart a produit des modèles aux lignes fabuleuses, que ce soit la 230 SL des années 60 dite « Pagode », et dessinée par le Français Paul Bracq, ou plus récemment l’AMG GT en passant par le concept C111 de 1969. Cependant, il y en a une qui a sans doute davantage marqué les esprits : la 300 SL. Avec ses portes papillon, elle créa un choc visuel lorsqu’elle est lancée en 1954.

Celle qui sera la star du stand est une véritable rareté puisqu’il s’agit d’un prototype de course, une 300 SL « Hobel » pour « rabot » en raison de sa face avant anguleuse. La 300 SL de base connaît déjà un beau succès en compétition en remportant notamment le doublé aux 24 Heures du Mans. Seulement, Mercedes prépare une version plus affûtée pour la saison 1953. En adoptant l’injection directe d’essence, le moteur six cylindres atteint 215 ch, soit 40 supplémentaires, et la boîte de vitesses est montée en configuration transaxle. Cette disposition permet un meilleur guidage de l’air pour le refroidissement, un châssis remanié et un poids total en baisse.

Seulement, Mercedes décide de se lancer à nouveau dans les Grand Prix pour la saison 1954, ce qui occasionnera l’abandon du projet de cette 300 SL « Hobel ».

Le reste de l’événement rassemblera trois 300 SL Roadster, tous à vendre. Le premier date de 1957, qui est la première année de commercialisation de cette version cabriolet, et combine un intérieur en cuir crème et une carrosserie de couleur gris graphite. Elle a été entièrement restaurée au Mercedes-Benz Classic Center de Fellbach en 2023.

Le second date de 1958 et a commencé sa vie aux États-Unis. Sa première propriétaire la gardera pendant près de quarante ans avant de la céder à sa petite-fille. Elle sera finalement restaurée à l’usine de Fellbach de 2012 à 2020 en conservant au maximum les composants d’origine.

Le dernier est plus récent (1962) et n’a connu que le sol américain, de l’Arizona à Oklahoma City. Celui-ci n’a pas été restauré, mais simplement rénové au centre Mercedes de Long Beach.

Pour le moment, Mercedes ne communique pas le prix de vente de ces roadsters, mais le million d’euros pourrait être exigé.