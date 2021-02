Voici l'Hunkt Canticie, un faux Range Rover chinois

En réponse à

Il est compliqué de faire la part des choses entre des délires trumpesques ou à moitié complotistes affirmant que le coronavirus vient d'un laboratoire et la version chinoise qui affirme désormais que le virus provient de l'extérieur ( viande surgelée ) autrement dit de l'Occident, car il ne fallait surtout pas mettre en cause le sacro-saint PCC et l'empereur Xi!

Mais les difficultés d'enquête des chercheurs de l'OMS montre sans aucun doute la mauvaise foi et l'opacité du régime chinois.