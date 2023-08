Quels grands SUV d'occasion choisir en dessous de 40 000 € ?

Les véhicules destinés aux familles nombreuses étaient auparavant des monospaces, type Renault Espace (qui a totalement muté), Volkswagen Sharan ou autre Citroën C8. Cette espèce a totalement disparu au profit des SUV, qui ont réussi à percer dans tous les segments de marché, ou presque.

Si leur volume utile n’est pas aussi généreux, ils conservent la fonction principale, celle de couvrir les besoins d’une famille avec en prime un look plus sympa, et dans l’air du temps.

Par rapport aux SUV familiaux, type Peugeot 3008 ou Citroën C5 Aircross, leur intérêt réside dans l’espace supplémentaire qu’ils apportent. Seulement, il faut différencier ceux qui apposent sur leur capot un blason prestigieux et ceux qui appartiennent aux marques généralistes. Hormis leurs écarts de prix sur le marché de la seconde main, le coût d’utilisation est également plus élevé pour les premiers. Tarifs d’assurance, prix des pièces et de la main d’œuvre, si vous comptez rester dans le réseau du constructeur, sont sensiblement plus élevés. Si le plaisir de posséder une voiture d’une marque premium est compréhensible, votre banquier devra l’être également.

Pour notre sélection, nous nous sommes basés sur des modèles qui ont parfois quitté les catalogues des constructeurs, notamment les premiums. Il s’agit globalement de modèles datant de 2013 à 2019. Pour chacun d’entre eux, nous mettons en avant le prix de base disponible sur le marché, ainsi qu’un second prix pour un exemplaire ne dépassant pas les 100 000 km.

Les SUV premiums

Imposants, luxueux, généreusement motorisés et ornés d’un blason prestigieux, les SUV des marques dites premium donnent envie, bien sûr. Seulement, leurs tarifs peuvent refroidir et il ne faut pas négliger leur entretien.

Avec cette deuxième génération, le SUV allemand fait mieux sur tous les points. Plus léger, plus spacieux, plus luxueux et plus technologique, il fait figure de pionner lorsqu’il sort en 2015. Même s’il accuse près de 10 ans au compteur, il présente encore bien et ses qualités sont toujours appréciables aujourd’hui. Pour mieux choisir votre exemplaire, il est nécessaire de bien scruter la liste des équipements puisque la marque ne lésine pas sur la quantité d’options.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 30 000 €

V6 TDI 272 S line de 2016 et 180 000 km

À partir de 39 000 €

V6 TDI 218 Ambition Luxe de 2017 et 90 000 km

Globalement, les produits de la marque aux anneaux conservent bien la cote, et le Q7 ne déroge pas à la règle. Les premiers prix débutent à 30 000 €, avec un compteur relativement garni. Pour passer sous la barre des 100 000 km, il faut mettre la main à la poche.

Comme le Q7, le BMW X5 est capable d’embarquer jusqu’à sept passagers, tant qu’ils ne sont pas trop grands. Ce SUV est aussi une valeur sûre, que ce soit en termes de qualité de fabrication, de tenue de route, de confort ou de motorisations. À noter que sur ce dernier point, les blocs à quatre cylindres ne sont pas à exclure, bien au contraire. Comme l’Audi, il faut bien scruter la liste des équipements pour s’assurer que rien ne manque. Quant à son pendant « coupé », le X6, il fait l’impasse sur la possibilité d’emmener sept passagers et son coffre est moins logeable. En contrepartie sa ligne est plus dynamique et il soigne davantage l’agrément de conduite.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 23 000 €

X5 xDrive 30d 258 ch Exclusive de 2014 et 230 000 km

À partir de 33 000 €

X5 sDrive 25d 231 ch Lounge Plus de 2017 et 80 000 km

Comparativement à l’Audi, le X5 est proposé à des tarifs nettement plus doux à partir de 23 000 €, alors que ses prestations sont proches. Si le blason à l’hélice ne vous rebute pas, il n’y a pas lieu d’hésiter.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 33 000 €

X6 xDrive 40d 313 ch Lounge Plus de 2015 et 160 000 km

À partir de 38 000 €

X6 xDrive 30d de 258 ch Lounge Plus de 2015 et 95 000 km

S’offrir un X5 à la mode, c’est-à-dire au profil de coupé, à un prix : 10 000 €. Voici l’écart qu’il existe aujourd’hui entre ces deux modèles techniquement identiques ou presque. Rien ne justifie le surplus exigé par le X6.

Ce SUV prend l’appellation GLE depuis 2015, mais il est en réalité une version restylée du ML apparu quatre ans auparavant. Il n’est donc pas aussi moderne que ses cousins allemands. Seulement, il ne paraît pas démodé pour autant à leur côté. La qualité de finition n’appelle pas la critique, les équipements modernes sont présents, comme l’écran tactile au sommet de la planche de bord. Côté mécanique, il profite de moteurs performants, quoiqu’un peu bruyant, et d’une boîte automatique performante en diesel. La déclinaison à la mode, dénommée Coupé, est exactement le même techniquement, mais il se démarque par une partie arrière spécifique et une ligne de toit plongeante. Cela n’a que peu d’incidence puisque l’habitabilité à l’arrière reste généreuse et le coffre toujours logeable.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 30 000 €

GLE 250d 204 ch Executive de 2016 et 150 000 km

À partir de 37 000 €

GLE 250d 204 ch Executive de 2017 et 90 000 km

Dans le trio allemand, les tarifs du GLE se situent entre ceux d’un X5 et d’un Q7. Si les exemples dénichés sont motorisés par un quatre cylindres diesel, les prix restent finalement assez haut perchés. En revanche, son coût d’entretien est à la hauteur du prestige de la marque. Heureusement, sa fiabilité est d’un bon niveau.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 40 000 €

GLE Coupé 350d de 258 ch Sportline de 2016 et 155 000 km

À partir de 49 000 €

GLE Coupé 350d de 258 ch Sportline de 2016 et 92 000 km

Comme pour le X6, la marche pour profiter d’une ligne fuyante est haute, très haute. Plus de 10 000 €, auxquels il faut convenir que les moteurs proposés sont généralement plus puissants. Mais tout de même…

Il n’est pas aussi chic qu’un Bentley Bentayga ou un Aston Martin DBX, mais le Range Rover est une véritable institution et sa ligne demeure intemporelle. En plus de son look inimitable, il offre un confort royal, une grande qualité de construction et de finition, un équipement haut de gamme et de véritables aptitudes en tout-terrain. On peut toutefois lui reprocher une habitabilité un peu juste au vu de son gabarit et des performances un poil juste avec le TDV6. De toute façon, il préfère être mené tranquillement.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de de 30 000 €

3.0 TDV6 258 ch Vogue de 2013 et 210 000 km

À partir de 52 000 €

4.4 SDV8 339 ch Vogue de 2015 et 95 000 km

Par rapport au prix du neuf, le Range apparaît presque comme une bonne affaire. Néanmoins, les premiers prix affichent de gros kilométrages, et il faut dépasser la barre des 50 000 € pour bénéficier d’un exemplaire n’ayant pas parcouru plus de 100 000 km.

Il ne se veut pas aussi aristocrate que son cousin Range Rover, mais ce Sport ne démérite pas pour autant, loin de là. Il propose un châssis plus affûté, capable de supporter sans mal un rythme assez soutenu. Les amateurs de conduite seront nettement plus ravis qu’au volant du Range classique. Pour autant, il offre un intérieur très soigné avec de la place pour ses passagers et ses bagages. Et pour couronner le tout, il est disponible avec deux strapontins dans le coffre, qui font davantage office de places de dépannage.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 27 000 €

3.0 SDV6 306 ch HSE de 2014 et 240 000 km

À partir de 38 000 €

3.0 TDV6 258 ch HSE de 2014 et 85 000 km

En plus d’être moins cher que le Range classique, il est aussi nettement plus répandu, car il a connu un plus grand succès. Il peut être une alternative intéressante face aux allemands X6 et GLE Coupé grâce ses tarifs un peu plus doux.

Raffinement, calme, confort, sécurité, Volvo réunit toutes ses qualités dans un même véhicule. Ce XC90 est un modèle de choix dans le segment, et aussi une façon de rouler un peu différemment. Ce grand SUV est capable de transporter jusqu’à sept personnes, sans pour autant sacrifier totalement le coffre. Son système multimédia se montre bien pensé et les différentes aides à la conduite veillent au grain. Parfois un peu trop…

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 28 000 €

D5 235 ch Inscription de 2016 et 200 000 km

À partir de 37 000 €

D5 235 ch Momentum de 2017 et 90 000 km

La politique tarifaire de Volvo est plutôt salée, mais les choses rentrent dans l’ordre sur le marché de l’occasion. Les prix sont proches de ceux d’un Range Rover Sport, mais le suédois a l’avantage d’être un peu plus récent.

Les SUV des marques généralistes

S’ils n’offrent pas le prestige des modèles situés plus hauts, ces SUV proposent également un grand volume intérieur avec le plus souvent la possibilité d’accueillir jusqu’à sept passagers, et rendent globalement les mêmes services, pour bien moins chers.

Ce 5008 est une très bonne synthèse de ce que l’on attend de ce type de véhicule. Il propose sept places, du coffre lorsque les sièges du rang 3 sont rabattus, une modularité bien pensée, des espaces de rangement ou encore un design soigné. De plus, le conducteur profite d’un châssis particulièrement agile et d’un faible rayon de braquage. En revanche, les mécaniques proposées sur le marché sont souvent de puissances moyennes. Ces moteurs remplissent leur contrat, mais il ne faut pas en attendre beaucoup plus.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 15 000 €

1.6 BlueHDi 120 ch Active Business de 2017 et 180 000 km

À partir de 19 000 €

1.2 PureTech 130 ch Allure de 2017 et 90 000 km

Malgré ses qualités, le 5008 est l’un des moins chers de notre sélection. Cela s’explique en partie par le nombre important d’exemplaires sur le marché, ce qui fait naturellement baisser la cote. À noter que le 5008 n’est pas blanc comme neige côté fiabilité, un modèle suivi dans le réseau est à privilégier.

Comme pour Peugeot avec son 5008, le Tiguan Allspace est la version longue du Tiguan. Le principe est le même, offrir plus d’espace avec la possibilité de proposer un troisième rang et un grand coffre lorsque les dernières places ne sont pas utilisées. Le Volkswagen se distingue par une très belle habitabilité, des rangements suffisamment nombreux et pratiques ainsi que par un large choix de moteurs que ce soit en essence comme en diesel. De plus, vous pouvez opter pour la transmission intégrale 4Motion.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 22 000 €

2.0 TDI 150 Confortline Business de 2019 et 140 000 km

À partir de 27 000 €

2.0 TDI 150 Confortline de 2019 et 90 000 km

Même si les modèles profitent de deux ans de moins qu’un Peugeot 5008 par exemple. Les tarifs sont nettement plus élevés, surfant sur la réputation de qualité et de fiabilité de la marque. Objectivement, un tel écart n’est pas justifié, d’autant qu’il a connu quelques soucis électroniques.

Renault n’a pas voulu faire de l’ombre à l’Espace et a donc privé son Koleos d’une troisième rangée. Une stratégie qui a sans doute freiné la carrière de ce SUV. Si cette absence ne vous rebute pas, vous profiterez d’une voiture spacieuse, bien présentée et richement équipée. En revanche, sa modularité est assez basique, son coffre n’est pas le plus grand du segment et son manque de dynamisme sur route lui fait quelque peu défaut.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 15 000 €

1.6 dCi 130 Intens de 2017 et 150 000 km

À partir de 17 000 €

1.6 dCi 130 Intens de 2017 et 85 000 km

Cette génération de Koleos a peu marqué les esprits. Un désavantage en neuf qui se transforme en véritable qualité sur le marché de l’occasion. Il faut noter qu’il est aussi pénalisé par l’absence de version à sept places et qu’il n’est pas le meilleur du segment. Seulement, ses tarifs sont intéressants et il présente une réelle tranquillité d’utilisation.

Puisqu’il est le cousin technique du Volkswagen Tiguan Allspace, le Tarraco distille des prestations très proches. Au menu : un habitacle bien dessiné et bien présenté, des rangements accueillants et bien conçus et bien sûr la possibilité d’embarquer sept personnes. Le confort est globalement appréciable, même s’il est préférable d’éviter les roues de grand diamètre. Son moteur TDI de 150 ch est assez musclé et la transmission 4x4 est un plus que tous ne proposent pas.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 23 000 €

2.0 TDI 150 Style Business de 2019 et 95 000 km

En choisissant le Seat plutôt que le Volkswagen, l’économie s’élève à 4 000 €. Une somme loin d’être négligeable d’autant que l’Espagnol assurera exactement les mêmes services. Il n’y a donc pas lieu d’hésiter.

En étant bâti sur la même base que les Tiguan Allspace et Tarraco, le Kodiaq propose logiquement des prestations proches. Pourtant, c’est sans doute le plus malin puisqu’il dispose en plus certains aspects pratiques (grattoir, parapluie…) disséminés un peu partout. Il n’en oublie pas les fondamentaux avec sept places à bord, une modularité bien pensée, de l’espace à bord, des moteurs à la puissance suffisantes et plusieurs types de transmission (automatique et 4x4).

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 20 000 €

2.0 TDI 150 Business de 2018 et 150 000 km

À partir de 23 500 €

2.0 TDI 150 Ambition de 2019 et 70 000 km

Dans le trio de grand SUV du groupe Volkswagen, il s’avère le plus intéressant financièrement puisqu’il est arrivé en premier, en 2016. De plus, la marque Skoda ne possède pas l’aura de l’Allemande. Alors, autant en profiter.

Par rapport à la génération précédente, ce X-Trail se veut plus civilisé sans pour autant avoir délaissé ses aptitudes tout-terrain. Un argument que certains modèles des marques généralistes ne peuvent mettre en avant. En revanche, il n’offre pas la même rigueur côté comportement routier, ni le même volume intérieur qu’un Peugeot 5008. Ces prestations sont un cran en dessous de la concurrence, mais cela se ressent sur les prix pratiqués.

Ce que l’on peut trouver :

À partir de 12 500 €

1.6 dCi 130 Connect Edition de 2016 et 165 000 km

À partir de 15 500 €

1.6 dCi 130 Tekna de 2016 et 95 000 km

Voici le grand SUV le moins cher de notre sélection. Il n’est pas le plus moderne, ni le plus récent, mais il faut avouer que ses tarifs en dessous de ceux de ses concurrents ont de quoi faire réfléchir. Au chapitre fiabilité, la version restylée apparue en 2017 s’avère meilleure.

