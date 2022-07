Maxi-fiche occasion du Renault Koleos 2 : enfin un modèle fiable dans la gamme du losange

En bref

Le Renault Koleos 2 a certes repris le nom Koleos, mais il a changé de catégorie entre deux générations. Tandis que le Kadjar remplaçait le Koleos de première génération, lui est devenu un SUV plus imposant, plus familial. Avec 4,67 m, il vient en effet concurrencer le Peugeot 5008 ou le Tiguan Allspace, plutôt que le 3008 ou le Tiguan court.

Cependant, il ne propose pas de version 7 places. Cinq passagers seulement donc, et un volume de coffre qui n'est pas vraiment énorme non plus (493 litres, mais au lancement, Renault annonçait 624 litres, certainement à cause de deux normes différentes). C'est un des points faibles de ce Koleos d'ailleurs, car dans tous les cas, 5008 et Tiguan Allspace sont plus spacieux. Mais où est passé l'espace promis par le gabarit ?

Au niveau des places arrière pardi, qui réservent une longueur aux jambes tout à fait convenable, même pour les plus grands.