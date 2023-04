Mercedes GLE (2015-2019) : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Sous la silhouette du premier opus du GLE de Mercedes, se cache en réalité l'ancien ML. C'est au printemps 2015, après près de 18 ans de carrière et à l'occasion d'un dernier restylage, qu'il est rebaptisé GLE. Un changement plus que nécessaire pour rivaliser avec son concurrent direct, le BMW X5 et surtout faire repartir les ventes à la hausse.

Extérieurement et par rapport au ML, le GLE est reconnaissable à l'avant à sa calandre à deux lamelles horizontales, au bouclier aux prises d’air imposantes avec inserts chromés, son capot moteur à deux bosses, des blocs optiques intégrant des feux de jour, et enfin des ailes avant avec des passages de roue plus galbés. La partie arrière adopte des feux à LED divisés en deux parties et des nouvelles sorties d’échappement chromées, intégrées au bouclier. Du point de vue mécanique, en tout cinq blocs aux puissances allant de 204 ch à 557 ch. Coté diesel, le GLE est disponible avec un 2.1 (250 D) de 204 ch et d'un 3.0 (350 D) de 258 ch. Sous le capot des essence on trouve un 3.0 (400) de 333 ch, un 3.0 (43 AMG) de 390 ch, un 4.7 (500) de 455 ch et un 5.4 (63 AMG) de 557 ch. Enfin, une version hybride 3.0 (500 E) de 450 ch est présente au catalogue. Toute la gamme de GLE est proposée de série avec une transmission automatique. Au chapitre finitions, il y a trois niveaux : Executive, Fascination et Sportline. Sur le plan fiabilité, rien à dire. Les avis des propriétaires sont pour leur grande majorité très positifs. Côté offre en occasion, près de 85 % des GLE sont des diesels et c'est le 350 D le plus présent.

SOUS LE CAPOT

En diesel

2.1 (250 D) : 204 ch

3.0 (350 D) : 258 ch

En essence

3.0 (400) : 333 ch

3.0 (43 AMG) : 390 ch

4.7 (500) : 455 ch

5.4 (63 AMG) : 557 ch

En essence/Electrique

3.0 (500 E) : 450 ch

LE MERCEDES GLE A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Rien à dire. Dans la catégorie des SUV de luxe, le GLE s'impose sans conteste quant à la qualité sans faille des matériaux à bord et des assemblages. Résultat : ça tient dans le temps !

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Véhicule imposant rime avec organes mécaniques à sa taille. Qu'il s'agisse du freinage (disques, plaquettes) ou de la suspension, tout va pour le mieux.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Si vous comptiez faire des économies sur les tarifs des pièces pour un Mercedes GLE, c'est raté. Il vous faudra mettre la main au portefeuille...

Est-il cher à entretenir ?

Compte tenu du coût élevé des pièces détachées et par voie de conséquence, des réparations et des opérations de maintenance, franchir la porte d'une concession Mercedes se traduit forcément par des factures salées...