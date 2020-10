Essai vidéo - Peugeot 5008 restylé (2020) : toujours leader

En bref SUV compact 7 places Version restylée Nouvelle face avant À partir de 32 850 €

Chez Peugeot, le carton commercial incontestable du moment, en dehors de la 208 est le Peugeot 3008 qui s’est vendu à près de 70 000 exemplaires l’an passé. Il est le SUV compact préféré des Français et de loin ! Mais cette réussite a tendance à éclipser le beau succès du grand frère 5008, qui s’est écoulé à près de 30 000 exemplaires et est devenu la référence des SUV compacts 7 places devant par exemple le Volkswagen Tiguan Allspace.

Généralement, quand un modèle se vend très bien, ce qui est le cas du 5008, le constructeur hésite à y apporter des grosses modifications lors du restyling. Peugeot a choisi une politique totalement différente puisque la marque de Sochaux a totalement modifié la face avant de son SUV.

Comme sur le 3008, celui-ci bénéficie d’une identité complètement repensée avec notamment une calandre sans bord qui s’étend désormais sous les projecteurs. Ces derniers également redessinés adoptent la technologie Full LED et voient apparaître à leur côté les feux de jour verticaux déjà présents sur bon nombre de modèles de la firme au lion. Enfin, le bouclier avant est nédit avec de nouvelles écopes. Tout cela transforme le faciès de ce 5008 en lui donnant une personnalité encore plus forte, ce qui était déjà l’un de ses points forts. Peugeot ose et cela marche. On ne peut que saluer cette prise de risque.

À l’arrière, de nouveaux feux full LED affichant des griffes en 3D font leur apparition à côté de clignotants à défilement.

Dans l’habitacle, les habitués de la marque ne seront pas dépaysés puisqu’on retrouve le fameux i-cockpit composé toujours du petit volant, de l'instrumentation numérique et d’un écran multimédia qui voit sa taille augmenter de 8 à 10 pouces. Mais attention à partir seulement de la finition intermédiaire Allure. Pour le reste, mis à part de nouveaux habillages, tout est identique dans l’habitacle. Une bonne chose vu la qualité de la présentation qui reste l’une des valeurs sûres de la catégorie et surtout l’un de ses atouts principaux.

Ce restylage ne change en rien les aspects pratiques du 5008. De série, il possède toujours 7 places grâce à des sièges individuels coulissants. Contrairement à beaucoup de véhicules, il ne s’agit pas de strapontins mais bel et bien de sièges qui peuvent accueillir un adulte plutôt confortablement à condition qu’il mesure au maximum 1,75 m. Il faut noter que ces sièges sont escamotables dans le plancher et peuvent même s'extraire afin de favoriser le coffre à condition de pouvoir supporter leur poids de 11 kg chacun.

À son bord, l’habitabilité est excellente et il en est de même de la garde au toit. Vous n’aurez ainsi aucun problème pour loger vos jambes même pour les plus grands. Le 5008 confirme son statut de véhicule familial avec un second rang composé de trois sièges de même largeur qu’il est possible d’incliner ou de faire coulisser sur 15 cm.

Très accueillant pour les passagers, le 5008 l’est aussi pour les bagages avec un coffre ou plutôt une soute de 780 litres en 5 places ou 702 litres en 7 places. Et il s’agit tout simplement de LA meilleure contenance de la catégorie. Sièges rabattus, le volume atteint 1 940 litres. Pour faciliter l’utilisation au quotidien, Peugeot propose à partir de la finition Allure Pack la possibilité de rabattre le dossier passager, ce qui permet de charger des objets mesurant jusqu’à 3,20 m et même de disposer du hayon électrique mains-libres sur le haut de gamme GT Pack. À tout cela s’ajoutent de très nombreux rangements répartis dans l’habitacle.