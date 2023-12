Toyota Verso : presque irréprochable - La fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Après deux générations de monospace compact sous le nom de Corolla Verso, le troisième opus, qui voit le jour début 2009, devient Verso tout simplement, et du coup un modèle à part entière dans la gamme. Par rapport à l'ancien, il gagne 7 cm en longueur. Ce qui profite particulièrement aux passagers arrière. Ajoutons qu'il est disponible au catalogue en cinq ou sept places.

Du point de vue mécanique, il est proposé en cinq motorisations : deux essence de 132 ch et 147 ch et trois diesels dont les puissances s'étendent de 112 ch à 177 ch. Côté finitions, au lancement, quatre niveaux : Active, Dynamic, Executive et Lounge. Et dès l'entrée de gamme Active, il dispose entre autres, de série, de 7 airbags, des appuie-tête avant actifs, du contrôle de stabilité, de la climatisation manuelle et du lecteur CD MP3, etc...

En février 2013, le Verso bénéficie d'un profond restylage, notamment de la face avant entièrement redessinée et qui n'est pas sans rappeler celle de sa sœur, l'Auris et de nouvelles finitions complètent la gamme existante, à savoir Feel, Style, Tendance, Business Line et Skyview. Un an plus tard, grâce au partenariat avec BMW signé en 2013, un diesel 1.6 D4-D de 112 ch fait son apparition sous le capot du Verso et remplace le 2.0 D4-D de 124 ch. Sur le plan fiabilité, pas de quoi le blâmer de défauts chroniques. Cependant, il connaîtra quelques avaries de chaîne de distribution sur le bloc diesel 112 ch et sur l'ensemble de la gamme D4-D des encrassements de vanne EGR.

Côté offre en seconde main, ce sont les professionnels qui s'imposent devant les particuliers avec près de 80 % des annonces et sans surprise, les diesels s'octroient plus de 90 % du marché.

Sous le capot

En diesel

1.6 D4-D : 112 ch et 124 ch

2.0 D-4D : 126 ch

2.2 D-4D : 150 ch et 177 ch

En essence

1.6 VVT-I : 132 ch

1.8 VVT-I : 147 ch

LE Toyota Verso A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Des progrès par rapport à l'ancien opus connu sous le nom de Corolla Verso. Mais cela ne suffit pas pour faire valoir la qualité japonaise. Bon nombre de propriétaires se plaignent de bruits parasites au roulage et des plastiques qui se rayent facilement.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Globalement tout va bien, hormis quelques remplacements prématurés des plaquettes de frein avant.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Ce n'est pas du côté des pièces de rechange que vous allez faire des économies. Les tarifs se situent au-dessus de la moyenne de la catégorie.

Est-il cher à entretenir ?

Grâce à la bonne endurance de l'ensemble des pièces d'usure, les factures sont contenues. Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de grosses réparations.