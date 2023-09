Ford B-Max : quelques défauts résolus - La fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Avec l'apparition des premiers minispaces, de nombreux constructeurs ont dû réagir pour enrichir leur gamme et rivaliser avec la concurrence. Ford y parviendra tardivement, mais de façon originale avec le lancement fin 2012 d'un minispace doté de deux portes latérales coulissantes et l'absence du montant central. Le but, faciliter l'accès aux places arrière. Un pari qui aurait pu paraître risqué notamment en matière de sécurité en cas de choc frontal ou sur le côté. Et surprise, l’Euro NCAP décernera au B-Max, cinq étoiles au crash-test.

Construit sur la plateforme de la Fiesta, il mesure 4,07 m de long. Ce qui se traduit par une habitabilité aux places arrière un peu juste pour deux adultes. Surtout en ce qui concerne l'espace dédié aux genoux et aux coudes. Du point de vue mécanique, il est animé par des blocs essence et diesel. Les puissances s'étendent de 100 ch à 140 ch pour les premiers. Pour les seconds, deux valeurs : 75 ch et 95 ch.

Pour ce qui est des finitions, il y en a trois au lancement : Ambiente, Trend et Titanium. S'ajoutent les années suivantes, Edition, Color Edition Business et Business Nav. Côté offre en occasion, elle est assez fournie et ce sont les essence qui dominent avec 70 % des propositions. Quant à la fiabilité, le B-Max n'a malheureusement pas été exempt de défauts. Nous le verrons un peu plus bas dans l'article.

Sous le capot

En diesel

1.5 TDCI : 75 ch et 95 ch

1.6 TDCI : 95 ch

En essence

1.0 Ecoboost : 100 ch, 120 ch, 125 ch et 140 ch

1.4 : 95 ch

1.6 : 105 ch

Le Ford B-Max à la loupe

Comment vieillit-il ?

Pas vraiment d'inquiétude à avoir. Les matériaux à bord sont de bonne facture et bien assemblés. Résultat, le minispace de Ford se montre robuste au fil des ans et des kilomètres.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Le bilan est globalement satisfaisant même si l'on recense quelques rares remplacements prématurés des plaquettes de freins, des disques et de l'embrayage.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Malgré les tarifs de certains organes légèrement supérieurs à ceux de la concurrence, le coût de la majorité des pièces de rechange reste contenu.

Est-il cher à entretenir ?

Pour les opérations d'entretien courant, ça va, les tarifs sont dans la moyenne. Mais les réparations lourdes riment souvent avec grosses factures, car les pièces qui ne sont pas d'usure coûtent assez cher.