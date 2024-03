BMW Série 2 (2014-2022) : plutôt fiable - La fiche occasion express de Caradisiac

En bref

C'est au cours de l'été 2014 que la marque à l'hélice révolutionne sa gamme avec deux nouveautés marquantes, à savoir : le lancement de son premier monospace de son histoire et la traction avant. Le Série 2 Active Tourer (F45) est né. S'insérant dans la catégorie des monospaces compacts, il mesure 4,35 m de long soit l'équivalent à quelques centimètres près du Renault Scénic et du Mercedes Classe B, son principal rival. En revanche, il est plus court que les Citroën C4 Picasso, Peugeot 5008 et autres Kia Carens...etc qui eux dépassent les 4,50 m. Dès lors, la capacité de chargement est légèrement réduite, allant de 468 l à 1510 l banquettes rabattues.

Côté motorisations, on dispose au lancement d'une déclinaison 218i essence animée par un bloc 1.5 trois cylindres de 136 ch et d'un 2.0 quatre cylindres, 225i de 231 ch. En diesel, un 2.0 218d de 150 ch suivi en fin d'année d'un 1.5 trois cylindres 216d de 116 ch et d'un 2.0 220d de 190 ch. Une transmission intégrale xDrive accouplée à une boîte automatique à 8 rapports est disponible sur les grosses motorisations (220d et 225i). Au point de vue finitions, il y en a cinq : Première, Business, Lounge, Luxury et Sport.

Au printemps 2015, la gamme s'enrichit d'une version rallongée nommée Gran Tourer (F46). Ainsi, ce monospace gagne 21 cm de long et dispose de 7 places de série. La capacité de chargement progresse également avec 560 l en configuration 5 places et jusqu'à 1820 l toutes banquettes rabattues. Mais attention, ne comptez pas plus de 145 l avec sept passagers à bord... Au point de vue moteurs, le Gran Tourer hérite des mécaniques de son petit frère tout comme de ses niveaux de finitions. Début 2016, c'est au tour d'une version hybride essence/électrique de voir le jour. Sous le capot de l'Activer Tourer 225xe un 3 cylindres de 136 ch accouplé à un moteur électrique de 88 ch.

Au printemps 2018, la Série 2 bénéficie d'un léger restylage de la face avant avec un bouclier redessiné et reconnaissable par la large entrée d'air sous la calandre. En 2022, la Série 2 laissera sa place à l'opus 2. Sur le marché de la seconde main, l'offre est assez généreuse. Mais il y a deux fois plus d'Active Tourer que de Gran Tourer. En revanche, bonne nouvelle, il y a autant de versions essence que de diesel. Ajoutons que 20 % des annonces concernent des modèles hybrides.

Sous le capot

En diesel

214d : 1.5, 95 ch

216d : 1.5, 116 ch

218d : 2.0, 150 ch

220d : 2.0, 190 ch

En essence

216i : 1.5, 102 ch

218i : 1.5, 136 ch

220i : 2.0, 192 ch

225i : 2.0, 231 ch

225xe : 1.5 136 ch + moteur électrique 88 ch

LE Serie 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Rien à redire, que se soit la version F45 ou la F46, la qualité des matériaux est digne du premium. De même, les assemblages sont parfaits. Bruits et vibrations ne sont pas d'actualité.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

À l’exception de la vanne EGR, qui s'encrasse vite, l'ensemble des organes d'usure (plaquettes, disques, embrayage...) tient le coup.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Lorsque l'on entre dans le clan Bmw, on oublie les pièces de rechange bon marché. Il faut mettre la main au portefeuille.

Est-il cher à entretenir ?

Passer la porte d'une concession BMW rime avec factures salées. Mais l'endurance des pièces mécaniques permet de contenir les factures d'entretien et de réparations.