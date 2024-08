Le nouveau Ford Tourneo Courier s’attaque au Renault Kangoo

3. Ford Tourneo Courier 2024 - Équipement : l’essentiel et même plus

EN BREF Seconde génération Ludospace À partir de 24 600 €

Quand on recherche un véhicule pratique avec une belle habitabilité et/ou un grand volume de chargement, il n’y a plus le choix depuis la disparition des monospaces. Alors certes, il reste les SUV, mais tous ne mettent pas en avant les mêmes qualités que les anciens monospaces. Finalement, seuls les ludospaces représentent la meilleure solution.

Comme beaucoup d’autres catégories, ce sont les marques françaises qui dominaient avec notamment les Renault Kangoo, Citroën Berlingo et Peugeot Rifter, mais en janvier 2022, Stellantis a décidé d’arrêter les moteurs thermiques sur ses ludospaces, résultat : leurs ventes se sont effondrées laissant le champ libre au losange. Dans ce paysage, Ford est un acteur historique, mais ses chiffres de ventes sont moins importants que ceux des marques tricolores. Il persiste toutefois et dévoile la seconde génération de son Tourneo Courier.

Extérieurement, le nouveau Tourneo Courier n’a plus rien à voir avec le précédent. Les formes sont toujours aussi volumiques, mais elles abandonnent les rondeurs pour des lignes nettement plus rectilignes et cubiques. Toutefois, ce design n’est pas sans personnalité, bien au contraire. Ainsi, la face avant joue la carte de la séduction et cela fonctionne puisque ce Tourneo Courier se distingue aisément face à ses rivaux. Il a même des faux-airs de SUV, notamment dans cette finition haut de gamme (Active) avec ses passages de roues, ses protections de boucliers et sa teinte bicolore.

Moins d’originalité à l’intérieur où on découvre une planche de bord au dessin classique avec notamment une instrumentation numérique et un écran multimédia pouvant atteindre 8 pouces. Sans surprise, la qualité des matériaux est assez basique, mais l’aspect visuel est plutôt satisfaisant.

Grand volume intérieur et des astuces

Le point fort des ludospaces, ce sont bien évidemment les aspects pratiques. Sa forme très cubique lui permet de bénéficier d’un grand volume intérieur, toutefois tout n’est pas idéal. Ainsi, même s’il dispose de deux portes arrière coulissantes, la banquette arrière ne l’est malheureusement pas. L’espace aux genoux est suffisant pour des passagers mesurant 1,80 m, sans être toutefois extraordinaire. La place centrale est plus étroite que les deux latérales. Aucun souci, en revanche, en matière de garde au toit, qui est tout simplement très généreuse.

Le coffre est également très facile à utiliser en raison notamment de la forme très rectangulaire et de son seuil de chargement bas. Le volume de chargement est important puisqu’il oscille entre 570 litres sous la tablette, 1 200 litres jusqu’au plafond et même 2 200 litres quand on plie la banquette arrière. Il faut préciser que la banquette ne s’escamote pas et il est impossible de la retirer.

Comme la plupart des ludospaces, le Tourneo Courier est doté de très nombreux rangements dans l’habitacle que ce soit au niveau des contre-portes, de la console centrale ou de la capucine au-dessus des passagers avant. Le coffre est pourvu de certaines astuces comme une sorte de tiroir implanté dans la partie droite servant à ranger par exemple des chaussures sales. Cela s’accompagne d’autres rangements et d’un cache-bagages rigide qui fait aussi office de plancher amovible en le positionnant à mi-hauteur.

Enfin, en termes de mensurations, le Tourneo Courier est loin d’être le plus grand de la catégorie puisqu’il mesure 4,34 m. À titre de comparaison, il faut compter 4,49 m pour un Renault et 4,40 m pour un Citroën Berlingo. Le ludospace de Ford offre donc un bon rapport gabarit/espace intérieur.