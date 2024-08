Le nouveau Ford Tourneo Courier s’attaque au Renault Kangoo

La gamme de ce Tourneo Courier est classique pour un modèle de chez Ford. Elle se décompose en 3 niveaux.

L’entrée de gamme « Trend » (à partir de 24 600 €) propose un équipement relativement sommaire comprenant notamment les rétroviseurs électriques et chauffants, l’allumage automatique des phares, la climatisation manuelle, l’écran tactile 8 pouces compatible Apple CarPlay sans fil et Android Auto, le régulateur/limiteur de vitesse, l’aide au stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’assistance au maintien dans la voie, la sellerie tissu et les jantes 15 pouces.

La finition intermédiaire Titanium (à partir de 26 100 €) reçoit pour sa part la climatisation automatique, la caméra de recul, la lecture des panneaux, le freinage d’urgence automatique, l’aide au stationnement avant, les vitres arrière surteintées, le recharge des smartphones par induction, l’aide au maintien dans la voie et le démarrage sans clé.

Enfin, le haut de gamme « Active » (à partir de 29 340 €) se distingue par la navigation, des détails esthétiques spécifiques (calandre, barres de toit argentées, plaques de protection avant et arrière et passage de roues), le régulateur de vitesse adaptatif et les jantes alliage 17 pouces.

Le point techno : un ludospace dans son temps Même si les ludospaces sont souvent dérivés d’utilitaires, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas à la pointe de la technologie. Bien au contraire. Ainsi, ce Courier dispose d’une instrumentation numérique, d’un écran multimédia 8 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto ainsi que toutes les aides actuelles à la conduite. Il fait donc aussi bien que beaucoup de berlines du marché.

