Le nouveau Ford Tourneo Courier s’attaque au Renault Kangoo

La concurrence : du classique

La catégorie des ludospaces se compose de nombreux acteurs. La plupart des constructeurs généralistes sont représentés. On trouve ainsi Renault avec son Kangoo, mais aussi Peugeot son Rifter, Citroën son Berlingo, et Toyota son Proace City Verso, ces quatre modèles étant très proches puisque faisant partie ou étant proche de la galaxie Stellantis. Attention, toutefois, ces véhicules sont plus grands que notre Tourneo Courier et beaucoup d’entre eux ont abandonné l’essence. Résultat, les deux seuls concurrents directs sont le Kangoo et le Toyota Pro Ace City Verso, mais ces deux derniers sont nettement plus onéreux.

À retenir : un bon choix

Avec sa motorisation essence, le Ford Tourneo Courier représente une solution intéressante pour ceux qui recherchent un véhicule pratique et vaste, le tout dans un gabarit contenu. Son allure est sympathique et il en est de même de son comportement routier et de son moteur. Cerise sur le gâteau, ses tarifs sont particulièrement bien placés. De quoi finir son opération séduction.

Caradisiac a aimé

Le nouveau style

Le volume intérieur

Le moteur plaisant

Les tarifs

Caradisiac n'a pas aimé

La modularité

La finition trop basique