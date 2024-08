Le nouveau Ford Tourneo Courier s’attaque au Renault Kangoo

Pour l’instant, le Tourneo Courier est uniquement disponible avec le 1.0 Ecoboost de 125 ch, que l’on retrouve aussi sur d’autres modèles de chez Ford. Il n’y aura plus de diesel et en 2025 arrivera une version électrique de 136 ch.

Bien connu, ce moteur fait toujours preuve d’un bon agrément en raison d’un tempérament aussi punchy avec de bonnes reprises et des accélérations intéressantes (10,5 s pour le 0 à 100 km/h). Ses 200 Nm disponibles dès 1 750 tr/min lui permettent d’être à l’aise dans la plupart des situations, mais les défauts inhérents à ce type de motorisation perdurent avec notamment une sonorité peu valorisante et quelques vibrations. Finalement, c’est son association avec la boîte Powershift automatique à double rapports à 7 rapports qui déçoit légèrement en raison d’une tendance à passer le rapport supérieur systématiquement afin d’économiser du carburant, quitte à perdre de la réactivité. Et justement, dans ce domaine, pas de miracle aux vues des proportions de ce ludospace. Ainsi, nous avons relevé une moyenne de 8l/100 km lors de notre essai.

Reprenant la même plateforme que la Fiesta et le Puma, le Tourneo Courier part sur de bonnes bases. Alors bien évidemment, il s’avère moins dynamique, mais ce n’est pas ce qu’on lui demande. Il met en avant le confort, ce qui est primordial pour une famille. Fait pour transporter des personnes et des bagages, les suspensions ne s’écrasent pas trop, mais manquent toutefois de douceur sur les saignées, en particulier à faible allure. La tenue de route se veut toutefois sûre et rassurante, mais il faudra composer avec des mouvements de caisse assez prononcés lors des virages.