Peugeot Partner 2 d'occasion : alerte fiabilité sur ce ludospace français

En bref

LA MAXI-FICHE FIABILITÉ DE CARADISIAC. Le Partner est, avec le Berlingo de Citroën et le Kango de Renault, un précurseur de la catégorie des ludospaces, ces véhicules dérivés à la base d'utilitaires, mais "civilisés" pour accueillir des familles en quête d'espace à pas trop cher.

Pour sa deuxième génération, le Peugeot Partner devient dans sa version civile "Partner Tepee", et s'améliore sur tous les points, en tentant de camoufler ses origines utilitaires avec une finition plus léchée. Il y parvient en grande partie, et n'est plus le rustre qu'il était, bénéficiant d'un plus grand confort, d'une insonorisation améliorée, d'équipements de "vraie voiture" et d'un comportement routier qui n'a plus rien de celui d'un rustique utilitaire. Même ses moteurs sont ceux utilisés dans le reste de la gamme Peugeot, y compris les plus modernes des diesels et même les fameux Puretech (mais nous verrons qu'il aurait pu s'en passer...).

Restylé deux fois lors de sa longue carrière, le Partner Tepee a profité d'une amélioration continue, et aujourd'hui, il est très répandu sur le marché de la seconde main, à des tarifs relativement abordables, et dans toutes les versions possibles.

Il faut cependant prêter attention à l'ensemble des soucis que nous allons évoquer ici, car il n'a pas été irréprochable en matière de fiabilité, et c'est un euphémisme. Alors vérifiez bien avant de signer.