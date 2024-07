Le Volkswagen ID Buzz en version longue : 25 cm de bonheur en plus ?

C’est, sans aucun doute la camionnette la plus distinguée du marché, côté design et côté mécanique, tellement l’ID Buzz de Volkswagen est agréable à conduire et à regarder. Est-ce pour autant une bonne idée commerciale ? À en juger par l’omerta qui règne au sein du groupe au sujet des ventes de son Combi électrique, il semblerait que non.

Pour autant, VW ne recule pas devant l’obstacle et va même le proposer, dans quelques semaines, en version rallongée de 25cm. Pour qui ? Pour les grandes familles, puisqu’il dispose de 7 places, mais aussi pour les professionnels qui ont besoin de transporter des clients.

La rallonge invisible

Cette rallonge est assez habilement réalisée puisqu’elle ne rompt absolument pas l’homogénéité du design, car c’est l’empattement qui s’est étiré, et surtout, la porte latérale gagne 20 cm. Ni vu ni connu, le Combi à watts frôle désormais les cinq mètres à quatre petits centimètres près, ce qui, évidemment, profite à l’habitabilité. Et elle est sans pareil. À la deuxième rangée, ou même Victor Wenbanyama arriverait à caser ses 2,24 m. Mais aussi à la troisième rangée, puisque désormais, l’ID Buzz bénéficie de deux assises supplémentaires.

Et ce ce ne sont pas des strapontins, mais de véritables sièges avec, toujours de la place pour les jambes à revendre. On peut néanmoins leur reprocher leur dossier un tantinet vertical. Est-ce pour sauver ce qu’il reste du coffre ? En tout cas, même dans cette configuration il reste correct, avec 340 l, pas très loin de celui d’une Renault Clio.

Évidemment, les 7 basketteurs embarqués auront du mal à caser leurs sacs de sport derrière le hayon (électrique), mais à cinq, ils pourront bénéficier de 761 l de coffre et le chiffre grimpe à 2469 l lorsque tous les sièges arrière sont repliés pour former un fond parfaitement plat. Ce dernier chiffre intéressera plus particulièrement les artisans, puisque l’ID Buzz est également disponible en version « cargo », la formule utilitaire de VW.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais le Combi new look ne s’agrandit pas seulement. Sa batterie et sa motorisation s’étoffent, elles aussi,. En plus des cellules de 79 kWh déjà connues, et qui développent 204 ch, la version allongée s’offre une nouvelle batterie de 85 kWh et 285 ch. Le tout est bien entendu toujours enchâssé dans la plateforme MEB du groupe, avec des autonomies de 423 km avec la « petite » batterie, et de 460 avec la grande.

On peut néanmoins se demander si la grande batterie et le gros moteur sont réellement indispensables, étant donné le surcoût inévitable, l’autonomie pas franchement beaucoup plus élevée, et un bridage du moteur à 160 km / h identique sur les deux versions.

Cette autonomie pas très élevée est bien entendu l’un des point faible de l’engin qui, outre son aérodynamisme de baleine, dépasse les 2,4 tonnes. Du coup, un léger calcul s’impose. Avec 7 personnes à bord, l’ID Buzz flirte avec les trois tonnes, et si les convives sont gourmands en bagages, on n’ose imaginer le poids total. Pour autant, les consommations relevées ne sont pas délirantes pour une telle machine, puisqu’elles dépassent rarement les 21 kWh / 100 km.

Mais si le poids, excessif, et le design grèvent l’autonomie de l’ID Buzz, il lui reste un point fort. Il était déjà dans sa version courte l’utilitaire le plus confortable du marché, et il conserve cet avantage dans cette version rallongée. L’empattement de 25 cm supplémentaire n’y change rien : il est royal en toutes circonstances et même assis à la troisième rangée, on ne ressent aucune secousse. Certes les routes allemandes que nous avons empruntées étaient lisses comme un billard français, les quelques dos d’ânes escaladés sont doux comme du velours.

Utra confort et ultra-équipé

Et puis, côté équipement, l’engin n’a pas à rougir, puisqu’il bénéficie de toutes les béquilles électroniques de la famille ID, et d’un affichage tête haute très lisible sans être trop intrusif, en plus du nouvel écran de 15 pouces hérité de l’ID7 et d’un toit panoramique de 1,5 m2.

Devant tant de perfections et d’équipements, on peut se demander pourquoi les familles nombreuses et les entreprises ne craqueraient pas pour cet ID Buzz. En raison de son autonomie, bien sûr, même s’il se recharge en 30 minutes pour passer de 10 à 80 %, mais aussi en raison de son tarif.

Il démarre à 59 450 euros en version standard et il faudra, selon Volkswagen, compter aux alentours de 5 000 euros de plus pour la version rallongée. Mais cette facture s’alourdit encore car le catalogue des options est aussi long que le Combi et les 70 000 euros sont très vite atteints. C’est très certainement l’une des raisons qui font que le bon vieux Combi hippie à quelque mal à s’imposer dans sa version XXIe siècle.