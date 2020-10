Essai vidéo - Peugeot 3008 restylé (2020) : le retour du roi

En bref SUV compact

A partir de 31 050 €

Moteurs thermiques ou hybrides rechargeables

Il écrase tout sur son passage ! En 4 ans de carrière, la seconde génération du Peugeot 3008 s’est écoulée à plus de 800 000 exemplaires et truste régulièrement tous les podiums de sa catégorie, celle des SUV compacts, aussi bien France que sur le Vieux Continent. Ce succès, le modèle français le doit en premier lieu à son design audacieux qui tranche avec la concurrence.

Généralement lorsqu’une marque restyle un modèle générant des volumes aussi importants, elle joue la prudence. Une nouvelle fois Peugeot ose. L’équipe de style prend des risques et bouleverse, toutes proportions gardées, la partie avant de son 3008. En effet, le SUV adopte les sabres lumineux positionnés sous les feux comme sur le reste de la gamme et surtout une calandre inédite. Elle est désormais liée aux optiques et se prolonge avec d'originales ailettes qui renforcent visuellement la largeur du véhicule. Saluons le coup de crayons de l’équipe de design qui est parvenue à métamorphoser le faciès de la voiture sans toucher aux ailes et au capot.

Avec toujours un objectif de largeur, de nouvelles écopes sur les côtés du bouclier font leur apparition. Les plus observateurs auront remarqué le nouveau monogramme 3008 apposé sur le capot. Les évolutions à l’arrière sont plus timides. Des feux full LED affichant des griffes en 3D prennent place, épaulés par des clignotants à défilement. Peugeot profite de cette mise à jour pour lancer une option dénommée "Black Pack", présente sur notre modèle d’essai, et exclusivement disponible sur les versions haut de gamme que sont GT et GT Pack. Ce pack habille le 3008 de noir sur les parties basses à commencer par les jantes de 19’’ « Washington », le sabot, les monogrammes, les barres de toit, le bandeau de bouclier arrière et les bas de portes.

A bord, Peugeot ne change rien ou presque. Il faut dire que la marque avait créé une rupture totale en 2016 avec son inédit i-cockpit composé d’un petit volant qui masque la visibilité (selon la position de conduite) sur l’instrumentation numérique, et enfin d’une tablette multimédia. A défaut de passer à la 3D comme sur le 2008 ou la 208, la définition de l’instrumentation numérique a été améliorée. Quant à la tablette son format passe à 10’’ sur les finitions hautes comme celle de notre essai, « GT Pack », facturée 43 200 €. C’est mieux, mais cela n’en fait pas une référence en matière de fluidité et de performances. Toutefois, elle a le mérite d’être compatible Android et Carplay.

Le dessin de l’habitacle reste original et la présentation de très bonne facture. On apprécie la qualité des plastiques et particulièrement celle des tissus qui habillent cette finition haute « Allure ». L’intérieur de ce Peugeot 3008 est assurément l’un des plus réussis et des plus qualitatifs de sa génération. Les passagers arrière sont également bien lotis avec un espace correct pour deux adultes qui profiteront dorénavant de deux ports USB à disposition. Le coffre, lui, est l’une des références du marché, avec plus de 520 litres de base.

Le 3008 restylé enrichit son contenu d’aides à la conduite avec l’arrivée d’une vision nocturne (cf : voir page suivante), d’un régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne jusqu’à l’arrêt, et d’une aide au maintien dans la voie un peu plus évoluée qui prend en compte la position de la voiture dans la voie pour faciliter la cohabitation avec les deux roues.