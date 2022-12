Maxi-fiche occasion - Volkswagen Tiguan II : un élève sérieux

En bref

En l'espace de seulement deux générations, le SUV de Volkswagen est devenu incontournable dans le segment. Ce deuxième opus, apparu en mai 2016, s'est rapidement imposé. Sous sa robe sage et classique aux lignes robustes se cache une voiture fort bien conçue. Pour la marque, il n'était pas question de bousculer son public, mais plutôt de capitaliser sur ce qui a fait le succès de la première génération.

Grand coffre, habitabilité vaste, une pointe de modularité (banquette coulissante), des rangements bien pensés et une présentation de qualité, il n'en fallait pas moins à ce Tiguan pour rapidement séduire. De plus, il intègre des équipements technologiques comme les compteurs numériques et la dotation de série est assez complète, notamment à partir du niveau Confortline.

Sous le capot, Volkswagen a convié du monde. Diesel de 115, 150, 190, voire 240 ch en Bi-TDI, il y en a pour tous les goûts. En essence, le choix est aussi vaste et pertinent : TSI de 125, 130, 150 ou 180 ch Le constructeur ira même jusqu'à commercialiser une méchante version R forte de 320 ch. La force du Tiguan réside également dans les transmissions. Il propose la boîte automatique (DSG), comme ses rivaux, mais s'en distingue via le système 4Motion. Avec quatre roues motrices, Volkswagen a dans son catalogue une proposition que la plupart des concurrents ont délaissée. De plus, la marque a eu l'intelligence de s'adresser aux familles nombreuses. La variante Allspace est plus longue et peut embarquer jusqu'à sept passagers.

En 2020, le Tiguan est passé par la case restylage, mais les changements ont été légers. A l'avant, il intègre un bouclier, une calandre et des optiques revus. L'ensemble paraît moins triste et se rapproche du style de la Golf 8. A l'arrière, le graphisme des feux évolue tout comme le monogramme "Tiguan". Enfin, le nouveau logo Volkswagen à la sauce flat design est adopté.

Et pour ne rien gâcher, le modèle allemand est fiable. Il offre une bien meilleure tranquillité d'utilisation que son prédécesseur. Il n'est pas exempt de défaut, mais il connaît peu les grosses pannes. Ce sont davantage les problèmes électroniques qui l'affectent.

Ce tableau positif se ressent sur les prix, le Tiguan n'est certainement pas un produit bradé.