Essai - Volkswagen Tiguan 1,5 TSI 150 (2020) : l'essence fait-il toujours sens ?

En bref SUV compact À partir de 37 510 € Nouveau moteur 1.5 TSI

Vous croyez que la Golf est le modèle de Volkswagen le plus vendu dans le monde ? Eh non, c'est le Tiguan qui, en s'étant écoulé à plus de 900 000 unités l'année dernière, est de plus parmi les dix SUV les plus vendus. Autant dire que la marque allemande n'a pas voulu bouleverser son best-seller au moment d'en restyler la seconde génération commercialisée il y a quelques semaines. L'évolution porte avant tout sur la face avant, avec une calandre et des feux élargis, des boucliers redessinés et l'apparition du nom du modèle au centre du hayon. De plus, notre modèle d'essai est une finition R-Line qui comprend un kit carrosserie agressifs et des jantes de 19 pouces.

Si les modifications sont discrètes à l'extérieur, elles le sont encore plus dans l'habitacle et cela a de bons et de mauvais côtés. On retrouve par exemple avec plaisir l'espace à bord, surtout à l'arrière, la grande modularité avec la banquette coulissante 2/3 - 1/3 et le volume de coffre compris entre 520 et 620 litres en configuration cinq places et 1 655 litres en deux places. Même constat pour les très nombreux rangements disséminés un peu partout dans l'habitacle jusque dans le plafonnier. Par contre, maintenant que la Golf 8 est sortie avec sa planche de bord qui a fait un bon fabuleux en apparence et en contenu technologique, celle du Tiguan fait désormais triste et vieillotte, surtout dans l'animation de son système multimédia, même si celui du SUV se montre plus facile à appréhender et que des boutons à commande sensitive ont fait leur apparition.

Le Tiguan profite cependant de son restylage pour mettre à jour ses équipements d'aides à la conduite avec entre autres un système semi-autonome fonctionnant de 0 à 210 km/h avec la boîte DSG, le freinage automatique d'urgence et l'aide au maintien dans la voie.

La version de Tiguan essayée aujourd'hui est équipée du quatre cylindres 1.5 TSI faisant partie de la famille EA211 evo et prenant petit à petit depuis 2016 la place du bien connu 1.4 TSI ACT apparu en 2013 et dont il est une profonde évolution. La cylindrée plus importante est obtenue en allongeant la course, avec de nouveaux vilebrequin, bielles et pistons en aluminium, avec un travail particulier effectué sur les frottements. La culasse à quatre soupapes remplies au sodium par cylindre conserve son collecteur d'échappement intégré mais a désormais une chambre de combustion plus compacte. L'injection directe est de dernière génération, la désactivation de deux cylindres est conservée en cas de faible sollicitation et la boîte de vitesses double embrayage DSG7 à laquelle il peut être associé compte désormais sept rapports, contre six précédemment. Il développe ici 150 ch entre 5 000 et 6 000 tr/min et 250 Nm entre 1 500 et 3 500 tr/min, soit des valeurs quasiment identiques au 1.4 TSI de même puissance, mais il respecte les dernières normes européennes et annonce une consommation moyenne de 10 %.

Comme son prédécesseur, il fait preuve d'une belle souplesse et d'une grande discrétion à bas régime mais fait de plus de nets progrès en termes de reprises plus haut dans le compte-tours et c'est en partie dû à la DSG7 mieux étagée et qui permet de rester dans la zone de couple maximum. Cela entraîne non seulement une amélioration des performances mais aussi de la consommation, le moteur fonctionnant plus souvent dans ses régimes optimaux, ce qui nous a permis d'enregistrer un 7,1 l/100 km de moyenne au terme de notre essai, soit plus d'un litre de moins que ce que nous avions constaté lors de notre essai du Tiguan 1.4 TSI ACT DSG6 en 2017 et ce, malgré une prise de masse de près de 120 kg.

Sur la route, le Tiguan se montre particulièrement à l'aise sur tous les types de route, avec un curseur d'amortissement plus près du confort que du dynamisme et ce, malgré les jantes de 19 pouces de notre modèle d'essai, un fait assez rare pour le signaler. Cela en fait un véhicule particulièrement polyvalent et adapté à une utilisation familiale, que ce soit pour les déplacements quotidiens ou les départs en vacances.