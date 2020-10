Essai - Peugeot 5008 BlueHDi 180 GT restylé (2020) : les familles l'adorent

En bref SUV compact 7 places

Le 5008, c’est la version 7 places du 3008, le dernier succès en date de Peugeot. Depuis sa refonte en 2017, cette seconde génération suit quasiment le même parcours. Les ventes ont crû de manière spectaculaire (plus de 300 000 exemplaires) jusqu’à l’installer sur le podium européen aux côtés des Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan Allspace.

L’habituel restylage de milieu de carrière a sonné pour le 5008 qui reproduit sans surprise les évolutions de son petit frère. Esthétiquement, il adopte une face avant redessinée qui se compose d’une calandre inédite se prolongeant sous les optiques par d’originales ailettes. Les sabres ou « crocs » lumineux positionnés sous les feux font également leur apparition comme sur le reste de la gamme. À l’arrière, les LED en forme de griffes, épaulés par des clignotants à défilement, adoptent un aspect 3D. Peugeot profite de cette mise à jour pour lancer une option dénommée "Black Pack", facturée 300 € et exclusivement disponible sur la finition haut de gamme GT Pack. Cette dernière ajoute de éléments de décoration noirs sur les jantes, les barres de toit et les pare-chocs.

À bord, les évolutions sont moins audacieuses mais renforcent l’aspect qualitatif du SUV français. Premièrement, l’instrumentation numérique a été revisitée pour offrir un meilleur rendu visuel. Ensuite, le format de la tablette multimédia passe à 10’’, mais attention uniquement sur les finitions hautes comme c’est le cas de notre version d’essai BlueHDi 180 GT Pack, facturée 47 800 €. A l’usage, cette dernière fait toujours preuve de certaines lenteurs.

En contrepartie de ce tarif salé, le 5008 fait le plein d’équipements comme par exemple un régulateur de vitesse adaptatif plus évolué avec fonction de redémarrage automatique après un arrêt total ou encore une aide au maintien dans la voie moins intrusive qui prend en compte les 2 roues. Il peut également recevoir en option (1 400 €) un système de vision nocturne qui détecte les animaux, piétons, etc. à près de 250 mètres. Enfin, de nouveaux garnissages en cuir, textile et alcantara confortent cette montée en gamme. Face à la concurrence, le français n’a absolument pas à rougir, bien au contraire. Son intérieur est l’un des plus aboutis et des plus soignés.

Le 5008 a su conquérir les familles grâce à une modularité très bien pensée. Il conserve son architecture à trois sièges arrière indépendants coulissants, inclinables et escamotables. Bien que légèrement étroits pour les longs trajets, ces derniers sont capables d’accueillir chacun un siège bébé. Au troisième rang, les deux sièges indépendants et escamotables sont entièrement extractibles. Une rareté sur le marché aujourd’hui. Les ôter réclame une certaine dextérité, mais vous pourrez obtenir quasiment 2m3 de volume utile (1 940 litres précisément).

En attendant une éventuelle version hybride rechargeable, rendue complexe par l’architecture des sièges du dernier rang, le 5008 fait confiance à de bonnes vieilles motorisations thermiques. Notre version haut de gamme GT se repose sur un 4 cylindres diesel de 180 ch associé d’office à une boîte automatique à 8 rapports (EAT8). Au sein du catalogue, c’est le minimum syndical que nous vous recommanderons si vous êtes amené à transporter régulièrement des passagers et des bagages. Pourquoi ? principalement pour son couple musclé (400 Nm). Ce dernier permet de franches accélérations et de bonnes reprises. Un point important pour le confort de conduite lorsque vous roulez chargé. Ensuite, le BlueHDi espacera un peu plus vos passages à la pompe, si l’on se fie à la consommation moyenne de 6,9 l/100 km relevée durant notre essai (réalisé sur un parcours mixte). Son association avec l'excellente boîte EAT8 n’est plus à remettre en cause, c’est une réussite. Malheureusement, les nouvelles normes d’homologation (WLTP) pénalisent davantage cette version du 5008, désormais soumise à un malus écologique d’au minimum 1 504 € (165 g de CO2/km).

Le comportement routier est dans la lignée du 3008. Le français est précis, confortable et extrêmement bien maintenu quand il s’agit d’attaquer les courbes. L’allongement de l’empattement réduit naturellement l’agilité du véhicule mais le train avant incisif et le petit volant atténuent cette sensation. On salue également l’amortissement de très haute volée, qui garantit au conducteur un confort général très soigné, et ce malgré une monte pneumatique de 19’’ présente sur notre version d’essai.