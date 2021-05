Fiabilité du Peugeot 5008 II : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

1. En bref

Le 5008 de seconde génération est un succès pour Peugeot. Moins que son petit frère 5 places le 3008 (dont il est l'émanation 7 places), mais tout de même. Il s'est mieux vendu que la première génération de 5008, qui était un monospace compact. Et écrase sa concurrence, rare il est vrai (Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan Allspace, Seat Tarraco...)

Et ce succès est parfaitement justifié. Déjà, le 5008 II est esthétiquement marquant et original, comme l'est le 3008. Il n'en diffère que par le remplissage de sa calandre en entrée de gamme et évidemment, sa partie arrière. Musclé et dynamique à l'extérieur, il est original et moderne à l'intérieur, avec un poste de conduite i-cockpit (petit volant, instrumentation haute, numérique en série s'il vous plaît, tablette tactile orientée vers le conducteur) et une présentation très high-tech. Des caractéristiques qui se retrouvent toujours avec le restylage opéré en septembre 2020.

Il est également bien fini, avec des matériaux de qualité, et son équipement n'a pas à rougir face à la concurrence généraliste. L'habitabilité est exceptionnelle pour un véhicule de son gabarit (4,64 m), et le volume de coffre de 780 litres fait référence.

Par ailleurs, il est comme le 3008 doué sur la route, avec un comportement qui se rapproche de celui d'une berline, un dynamisme réel, et reste confortabe même si un peu moins que le 3008 à cause de suspensions légèrement raffermies pour supporter une charge potentiellement plus importante. Enfin, ses motorisations sont variées, en essence comme en diesel, de 100 ch à 180 ch, mais même après restylage, le 5008, contrairement au 3008, reste étonnamment privé de motorisation hybride rechargeable. Et il n'a jamais bénéficié du 1.6 Puretech 225.

Il cumule en tout cas les bons points, mais se révèle plus cher que la moyenne, ce qui se retrouve sur le marché de la seconde main, toutefois moins qu'au lancement.

Par contre, ça coince un peu niveau fiabilité, encore une fois comme pour le 3008 que nous avons déjà passé au crible. Depuis le lancement, soit 4 ans maintenant, les propriétaires ont eu le temps de faire des kilomètres, et de voir apparaître des soucis, parfois graves, qui sont ici listés. Il faut attentivement se pencher sur eux, ou plutôt leur absence, avant de signer pour une 5008 de seconde main.