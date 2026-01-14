Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 €  ?

EN BREF Berline routière Hybride rechargeable Longueur : 4,84 m À partir de 38 490 €

En l’espace de peu de temps, BYD s’est constitué une gamme relativement complète autour de deux carburations : les 100 % électriques et les hybrides rechargeables. Dans la première case, on ne trouve pas moins de neuf modèles : Dolphin Surf, Atto 2, Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U, Sealion7, Han et Tang. Et chez les hybrides rechargeables, il y a également cinq modèles : Atto 2, Seal U, le nouveau Sealion 5 et notre Seal 6, qui se décline en berline et en break.

Le constructeur chinois est donc devenu un acteur qui pèse de plus en plus, que ce soit pour la France, mais aussi et surtout à l’international. BYD a ainsi investi la plupart des catégories et même celles qui ne rencontrent pas le plus de succès, à l’image de cette Seal 6, une grande routière.

Et l'un des arguments de ses modèles, c'est le prix. Ainsi, dans le cas de cette Seal 6, ses tarifs débutent à partir de 38 490 €. Des prix particulièrement agressifs. Ils sont si bas qu'ils sont même moin élevés que ceux d'une Golf berline hybride rechargeable vendue 54 000 €. Même une Peugeot 308 hybride rechargeable est plus onéreuse avec au minimum 42 000 €. Cette BYD est tout simplement imbattable.

Bon après, en termes de style, ne tournons pas autour du pot, la Seal 6 possède un look assez passe-partout, consensuel. Pas très excitant, même s’il faut bien reconnaître que c’est souvent le cas dans la catégorie des routières, ce qui laisse peu de place à la fantaisie. L’ensemble n’est toutefois pas désagréable avec une signature lumineuse en forme de crochet à l’avant ou des feux qui courent sur la largeur de la voiture. Il n’en reste pas moins que cette Seal 6 est relativement imposante puisqu’elle mesure 4,84 m, soit environ les dimensions d’une Skoda Superb.

Même constat dans l’habitacle, qui fait la part belle à la sobriété. L’ensemble marque clairement de fantaisie. Au centre de la planche de bord, on trouve un grand écran multimédia de 12,8 pouces ou 15,6 pouces sur les finitions hautes. Il concentre toutes les commandes, même celles de la climatisation, mais se révèle plutôt facile à utiliser, et lisible. La navigation est fournie par Google. Les menus sont relativement nombreux. L’instrumentation numérique mesure quant à elle 8,8 pouces, mais semble un peu petite par rapport à certaines productions actuelles. Rien à redire en revanche concernant la qualité des matériaux, agréables à l'œil et au toucher, qui n'a rien à envier aux modèles européens avec d'élégantes surpiqûres et des assemblages précis et robustes.

En ce qui concerne les aspects pratiques, cette grande berline propose une habitabilité intéressante, mais très loin de celle que peut proposer la berline de Skoda, qui demeure la référence de la catégorie. Ainsi, les passagers disposeront toutefois d’une bonne place aux places arrière. Le volume de coffre offre pour sa part une contenance de 491 litres. C’est forcément moins que le break, mais c’est aussi nettement moins facile à utiliser au quotidien en raison de l’absence d’un hayon.