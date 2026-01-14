La concurrence : de plus en plus rare

Le segment des berlines routières est une catégorie, qui tend progressivement à disparaître tant que le nombre d’acteurs ne fait que diminuer. C’est encore plus vrai quand on évoque les motorisations hybrides rechargeables, qui deviennent très rares. Ainsi, la Skoda Superb demeure l’unique rivale à cette Byd Seal 6 DM-i. Malheureusement pour la Tchèque, de même puissance que la chinoise, les tarifs de celle-ci sont nettement plus élevés puisqu’ils débutent à partir de 54 110 €, ce qui est 16 000 € de plus ! Notre BYD est même affichée à des prix inférieurs à ceux d’une Volkswagen Golf hybride rechargeable, qui est nettement plus petite.

À retenir : rationnelle sans être passionnante.

Assurément, le principal point fort de cette BYD est son tarif tout simplement imbattable. Mais ce n’est pas tout, car son équipement est également riche dès l’entrée de gamme et cela s’accompagne également de consommations intéressantes même si l’autonomie en électrique est un peu décevante. Le bilan est donc positif.

Caradisiac a aimé

L'équipement particulièrement riche

Les prix très agressifs

Les consommations réduites

Le comportement routier

Caradisiac n'a pas aimé

L'autonomie en 100% électrique

L'ergonomie un peu complexe

Les aides à la conduite très intrusives