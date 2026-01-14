Cette Seal 6 est une hybride rechargeable. Elle est disponible avec différentes configurations dont les puissances cumulées oscillent entre 184 pour la version Boost et 212 ch pour les autres. Le moteur thermique est un 1.5 qui développe 98 ch auquel est couplé un moteur électrique de 197 ch. La différence de puissance s’effectue au niveau de ce dernier moteur. Justement, ce dernier est alimenté par deux batteries de 10,1 kWh sur l’entrée de gamme et de 19 kWh pour les autres versions. Les autonomies annoncées en 100 % électrique sont de 58 km et de 109 km pour la grosse batterie. C’est justement avec cette dernière et avec la version la plus puissante que nous avons effectué notre essai.

Sur le plan mécanique, cette Byd possède un fonctionnement très proche d’une Honda par exemple puisque le bloc thermique 1.5 sert majoritairement à alimenter le bloc électrique via un générateur. Il n’y a qu’au-dessus de 70 km/h ou lors d’une forte relance qu’il vient l’aider à entraîner les roues, libérant ainsi 212 ch cumulés, ce qui est synonyme d’un niveau sonore en augmentation.

En matière de consommation, cette BYD souffle le chaud et le froid. En tout électrique, on est loin des autonomies annoncées puisque nous avons parcouru au maximum 65 km. Toutefois, la bonne nouvelle réside dans le fait que vous pouvez toujours profiter de l’hybridation même batterie vide et grâce à cela les consommations sont intéressantes. Nous avons ainsi relevé une moyenne de 4,9 l/100 km sur notre parcours. Dommage que la consommation grimpe sur autoroute aux environs de 8 litres.

Sur la route, dès les premiers tours de roue, on ressent très rapidement que le dynamisme n’est pas la priorité de cette berline et c’est tout à fait logique. La direction manque de ressenti, mais les mouvements de caisse sont bien contenus, même si quelques pompages peuvent apparaître sur routes bosselées. Des bruits de roulement et d’air se font également remarquer. Enfin, le comportement n’est nullement piégeux, même si sur route mouillée, la trajectoire a tendance à s’élargir.

Enfin, le bilan recharge est très moyen, car cette Seal 6 accepte des puissances de recharge en alternatif de 3,3 KW sur l’entrée de gamme et 6,6 kW sur les autres versions, ce qui est peu. Il en est de même de la recharge en courant continu puisque la berline de BYD ne peut acheter que des charges d’au maximum 23 kWh alors que la concurrence approche ou dépasse les 50 kWh.