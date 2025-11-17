Le prix de la BYD Seal 6 commence à impressionner

La stratégie de Byd pour pénétrer le marché européen différait sensiblement de celle de MG au départ. Plutôt que d’opter pour des prix le plus bas possible, le leader du marché automobile chinois préférait vendre ses voitures électriques chez nous à des prix supérieurs à ceux des produits Tesla concurrents (Seal et Seal U), imaginant que leur belle finition intérieure et leur haut niveau d’équipement de série feraient la différence.

Cette stratégie n’a pas eu l’effet escompté et pour augmenter ses volumes de vente, BYD a proposé dans un second temps des modèles hybrides rechargeables au prix beaucoup plus serré. Après le SUV Seal U DM-i dont le tarif s’aligne désormais sur celui du MG EHS (avec une remise similaire), le constructeur chinois a récemment lancé sa familiale Seal 6 disponible à la fois en berline et en break.

Une promo canon

Alors que cette Seal 6 était déjà remisée depuis le début de sa commercialisation chez nous, BYD l’augmente sensiblement avec un prix de base désormais fixé à 32 990€ pour la Seal 6 berline et à 33 900€ pour la Seal 6 break. Sachant qu’on parle d’une familiale hybride rechargeable très spacieuse de 184 chevaux capable de parcourir 60 km en mode 100 % électrique (ou de 212 chevaux avec 100 km d’autonomie électrique en version haut de gamme à 36 490€ après les 6 000€ de remise), ça commence à devenir intéressant.

A titre de comparaison, la Volkswagen Passat hybride rechargeable break démarre à 53 590€ avec ses 204 chevaux et ses 135 km d’autonomie électrique revendiqués.

Imbattable dans cette catégorie de voitures

A ce prix, donc, la Byd Seal 6 n’a tout simplement aucune rivale chez les familiales quelles que soient leurs motorisations. Les thermiques sont beaucoup plus chères et les électriques comme la Tesla Model 3 aussi. En tout cas, BYD mise désormais avant tout sur le prix pour croître en Europe. Le Seal U DM-i, lui, démarre actuellement à 34 490€.

