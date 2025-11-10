Voitures neuves : les promotions de novembre 2025
Il y a encore des remises intéressantes sur les voitures neuves en France ce mois-ci, y compris sur des modèles fraîchement arrivés sur le marché. Et ces remises peuvent même atteindre des montants importants sur des modèles familiaux assez recherchés !
Même s’il a stoppé sa chute au cours des derniers mois, le marché automobile neuf français reste à des niveaux très bas qui obligent les concessionnaires à faire des efforts pour vendre des voitures. Voilà d’ailleurs sans doute pourquoi, comme l’a révélé la dernière édition de la « Cote d’Amour des constructeurs », les professionnels de la vente ont témoigné d’un contexte économique plus difficile cette année par rapport à 2024. Quand on regarde ce que proposent les marques actuellement en tout cas, il y a toujours des affaires intéressantes à faire un peu partout : chez les nouveaux constructeurs chinois, les marques les mieux établies et même certaines enseignes « premium ».
L’affaire du mois : BYD Seal 6 et Renault Rafale
La plupart des nouveautés du marché proposent des petites remises, notamment la toute nouvelle Fiat 500 thermique (1 000€) et sa sœur la Grande Panda (que ce soit en thermique ou en électrique). On note aussi les 6 000€ de remise sur la BYD Seal 6, cette grosse familiale hybride rechargeable qui se rapproche des 30 000€ et commence à ressembler à une grosse bonne affaire. Ou même les plus de 7 000€ sur certains Renault Rafale (hybride de 200 chevaux) disponibles tout de suite en stock, avec un joli -15,6 %. Même le tout nouveau Volkswagen T-Roc de seconde génération a droit à une petite remise de 2 000€ dès son lancement, ce qui abaisse son prix de base largement au-dessous des 30 000€. Il reste aussi des offres « canon » chez Seat, Cupra et Skoda, mais aussi sur le Leapmotor C10 électrique qui peine sans doute à se vendre.
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
