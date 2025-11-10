Voitures neuves : les promotions de novembre 2025

Même s’il a stoppé sa chute au cours des derniers mois, le marché automobile neuf français reste à des niveaux très bas qui obligent les concessionnaires à faire des efforts pour vendre des voitures. Voilà d’ailleurs sans doute pourquoi, comme l’a révélé la dernière édition de la « Cote d’Amour des constructeurs », les professionnels de la vente ont témoigné d’un contexte économique plus difficile cette année par rapport à 2024. Quand on regarde ce que proposent les marques actuellement en tout cas, il y a toujours des affaires intéressantes à faire un peu partout : chez les nouveaux constructeurs chinois, les marques les mieux établies et même certaines enseignes « premium ».

L’affaire du mois : BYD Seal 6 et Renault Rafale

La plupart des nouveautés du marché proposent des petites remises, notamment la toute nouvelle Fiat 500 thermique (1 000€) et sa sœur la Grande Panda (que ce soit en thermique ou en électrique). On note aussi les 6 000€ de remise sur la BYD Seal 6, cette grosse familiale hybride rechargeable qui se rapproche des 30 000€ et commence à ressembler à une grosse bonne affaire. Ou même les plus de 7 000€ sur certains Renault Rafale (hybride de 200 chevaux) disponibles tout de suite en stock, avec un joli -15,6 %. Même le tout nouveau Volkswagen T-Roc de seconde génération a droit à une petite remise de 2 000€ dès son lancement, ce qui abaisse son prix de base largement au-dessous des 30 000€. Il reste aussi des offres « canon » chez Seat, Cupra et Skoda, mais aussi sur le Leapmotor C10 électrique qui peine sans doute à se vendre.