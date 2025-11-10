Hyundai

Il n'y a plus de remises nationales affichées sur le site de Hyundai France ce mois-ci, même s'il reste sans doute possible d'obtenir des remises en concession.

Jeep

Il y a de vraies remises chez Jeep sur toute la gamme citadine et compacte :

-1 000€ sur l'Avenger thermique à partir de 24 550€ au lieu de 25 550€ (-3,91%). Les variantes "hybrides" sont également remisées.

-3 500€ sur l'Avenger électrique à partir de 33 000€ au lieu de 36 500€ (-9,58%).

-4 000€ de remise sur le Renegage E-Hybrid à 28 190€ au lieu de 32 190€ (-12,4%).

-5 500€ de remise sur le Renegage 4XE hybride rechargeable à 39 400€ au lieu de 44 900€ (-12,24%).

-1 500€ de remise sur le nouveau Compass E-Hybrid à 37 690€ au lieu de 39 190€ (-3,82%).

-Des remises conséquentes sur certains véhicules neufs en stock, mais dans des proportions moins intéressantes que les réductions visibles plus haut.

Kia

Les remises sur les voitures électriques de Kia concernent tous les modèles disponibles en stock. On arrive à trouver des EV3 avec 5 000€ de réduction (-12,8%), 1200€ d'avantage sur la petite Picanto (-6,63%) ou encore 5 000€ sur le SUV Sportage (-10,2%).

Leapmotor

Il y a plusieurs remises chez Leapmotor :

-2 600€ sur la T03 affichée à 16 900€ au lieu de 19 500€, soit 13,3% de remise.

-1 500€ sur le B10 électrique, affiché à 28 400€ au lieu de 29 900€ soit 5% de remise. Attention, cette remise intègre la prime CEE de 353€.

-7 590€ sur le C10 affiché à 29 810€ (avant prime CEE) au lieu de 37 400€ soit 18,17% de remise.

-900€ sur le C10 REEV affiché à 36 500€ au lieu de 37 400€, soit 2,4% de remise.

Mazda

Ce mois-ci, il y a quelques remises chez Mazda sous condition de reprise :

-2 000€ sur la Mazda2 Hybrid, disponible à partir de 23 350€ au lieu de 25 350€ soit -7,88% de remise.

-2 300€ sur le prix de la MX-5 normalement à partir de 35 300€, soit jusqu'à 6,51% de réduction sur le petit roadster.

-4 000€ sur la Mazda 3 normalement disponible à partir de 28 000€, soit -14,28%.

-4 000€ sur le CX30 disponible à partir de 26 350€ au lieu de 30 350€, soit -13,17%.

-7 500€ sur le CX60 normalement disponible à partir de 59 050€, soit -12,7%.

-8 000€ sur le CX80 normalement disponible à partir de 64 100€, soit -12,4%.

-7 000€ sur le MX-30 à prolongateur d'autonomie affiché à 31 250€ au lieu de 38 250€, soit -18,3%.

-1 800€ sur la berline 6e électrique, affichée à 41 100€ au lieu de 42 900€, soit 4,19% de remise.

MG

-La MG4 a droit à 5 000€ de remise et même 7 000€ en cas de reprise, soit 23,4% au maximum.

-Le MG S5 a droit à 3 500€ de remise dans une offre de lancement, soit 9,7% de réduction. Il y a aussi une "prime de fidélité" additionnelle de 2 000€ pour les possesseurs d'un modèle MG qui remplacent leur véhicule.

-Le tout nouveau EHS Hybrid+ a droit à 2 500€ de remise en offre de lancement, soit 7,69% de réduction.

-Le MH EHS hybride rechargeable a droit à 4 000€ de remise, proposé à 33 990€ au lieu de 37 990€, soit 10,52% de réduction.

Mitsubishi

Il y a une seule remise chez Mitsubishi :

-8 100€ sur le nouvel Outlander hybride rechargeable, affiché à 43 490€ au lieu de 51 590€, soit 15,7%.

Nissan

Ce mois-ci, il y a toujours des remises chez Nissan.

-Juke : la version essence normalement affichée à 25 750€ est à 21 750€ et a droit à 4 000€ de remise (soit 15,53% de réduction. La version hybride a droit à 4000€ elle aussi et est à 27 750€ au lieu de 31 750€ (-12,59%).

-Nouveau Qashqai : le SUV restylé de Nissan normalement affiché à partir de 32 700€ en version hybride léger à droit à 3 700€ de remise, ce qui le place à 29 000€ (-11,3%).

-X-Trail : sans condition de reprise, le SUV Nissan s'affiche à 37 600€ au lieu de 44 600€ soit 7 000 de remise (-15,69%).

-Ariya : pour faire face à la fin du bonus écologique dans son cas, le SUV électrique offre 6 000€ de remise immédiate avec un prix abaissé à 33 300€ au lieu de 39 300€ dans sa version de base (soit 15,2% de remise).

-On trouve des remises sur les modèles en stock pouvant aller jusqu'à 6 000€ notamment sur les Qashqai hybrides.

Opel

Ce mois-ci chez Opel, les remises ne sont pas les plus intéressantes mais elles ont toujours le mérite d'exister.

-3 263€ de réduction pour la Corsa à 17 637€ normalement affichée à partir de 20 900€, soit 15,61% de remise. La version Electric s'affiche à 27 460€ au lieu de 32 000€ (-14,18%).

-3 155€ de réduction pour le Frontera à 23 345€ normalement affiché à 26 500€, soit 11,9% de remise.

-3 155€ de réduction pour le Mokka à 23 345€ et normalement affiché à partir de 26 500€, soit 11,9% de remise.

-4 375€ de réduction pour l’Astra à 29 785€ normalement affichée à 34 160€, soit 12,8% de remise.

-4 633€ pour l'Astra électrique, affichée à 35 827€ au lieu de 40 460€, soit 11,45% de remise.

-4 810€ de réduction sur le nouveau Grandland en version essence de 145 chevaux à hybridation légère à 34 180€ au lieu de 38 990€, soit 12,33%.

-3 594€ de réduction pour le Zafira affiché à 42 276€ au lieu de 45 870€ soit 7,83% de remise.

-Des remises de quelques milliers d'euros sur les autres utilitaires de la marque.

-Des remises dans le stock de modèles disponibles. Par exemple, une Corsa à 16 800€ au lieu de 20 000€ (-16%).

Peugeot

Comme chaque mois chez Peugeot, il y a des remises sur toute la gamme.

-1 950€ sur la Peugeot 208 restylée dans sa version Style affichée à 21 950€ au lieu de 23 900€, soit 8,16% de remise.

-1 740€ sur le 2008 dans sa version Style affichée à 29 410€ au lieu de 31 150€, soit 5,58% de remise.

-2 630€ sur la nouvelle 308 dans sa version de base Active Pack affichée à 30 770€ au lieu de 33 400€, soit 7,87% de remise. La version électrique E-308 s'affiche à 39 750€ au lieu de 42 600€, soit 6,69% de remise.

-3 300€ sur le nouveau 3008 dans sa version de base Allure, affichée à 36 700€ au lieu de 40 000€ (soit 8,25% de remise).

-2 450€ sur la 408 dans sa version de base Allure affichée à 36 050€ au lieu de 38 500€, soit 6,36% de remise.

-3 330€ sur le nouveau 5008 affiché à partir de 38 370€ au lieu de 41 700€, soit 8% de remise.

-1 760€ sur le Rifter à partir de 36 290€ au lieu de 38 050€, soit 4,62% de remise. Les autres utilitaires de la gamme Peugeot ont aussi droit à des réductions du même niveau (jusqu'au Traveller XL).

-Quelques remises guère plus intéressantes sur les exemplaires en stock.

Renault

Ce mois-ci, Renault propose des remises sur sa Mégane électrique disponible en stock, qui peuvent dépasser les 4 000€ sur certains exemplaires. Il existe aussi des remises plus généreuses sur d'autres modèles comme le SUV Rafale, disponible à partir de 39 445€ au lieu de 46 750€ (soit -15,6%). Dans un autre genre, la Clio disponible à partir de 18 090€ au lieu de 20 100€ (-10%).