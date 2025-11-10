Alfa Romeo

Il n'y a plus de remises ce mois-ci chez Alfa Romeo.

BYD

BYD propose des remises sur ses modèles électriques mais aussi hybrides rechargeables.

-1 000€ sur la citadine électrique Dolphin Surf, affichée à 18 990€ au lieu de 19 990€ soit 5% de remise.

5 000€ sur le SUV citadin Atto2, affiché à 26 990€ au lieu de 31 990€ soit 15,6% de remise.

-4 000€ sur la compacte Dolphin, affichée à 29 990€ au lieu de 33 990€ soit 11,76% de remise.

-3 400€ sur le SUV compact Atto3, affiché à 34 590€ au lieu de 37 990€ soit 8,94% de remise.

-5 000€ sur la berline Seal, affichée à 41 990€ au lieu de 46 990€ soit 10,64% de remise.

-3 000€ sur le SUV Sealion 7, affiché à 43 990€ au lieu de 46 990€, soit 6,38% de remise.

-3 900€ sur le SUV Seal U, affiché à 38 990€ au lieu de 42 890€ soit 9% de remise.

-3 010€ sur le SUV hybride rechargeable Seal U DM-i, affiché à 34 490€ au lieu de 37 500€ soit 8,02%.

-6 000€ sur la berline hybride rechargeable Seal 6 DM-i, affichée à 32 990€ au lieu de 38 490€ soit 15,58% de remise. Le break a droit à la même chose.

Citroën

Les remises augmentent un peu ce mois-ci chez Citroën :

-1 090€ de réduction sur la C4 berline (28 560€ au lieu de 29 650€), soit 3,68% de remise.

-2 100€ de réduction sur la C4X (28 700€ au lieu de 30 800€), soit 6,81% de remise.

-1 310€ de réduction sur la C5X (42 540€ au lieu de 43 850€), soit 2,98% de remise.

-690€ de réduction sur le nouveau C5 Aircross (34 300€ au lieu de 34 990€) soit 2% de remise.

-3 110€ de réduction sur le Jumpy Combi (37 940€ au lieu de 41 050€), soit 7,55% de remise.

-Des remises sur les autres utilitaires de la gamme.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple la nouvelle C4 à 25 870€ au lieu de 28 650€, soit -9,7%. La C3 thermique est également légèrement remisée (15 440€ au lieu de 15 850€).

Cupra

Il y a de belles remises ce mois-ci sur les voitures neuves de Cupra :

-7 000€ sur la Leon thermique, affichée à partir de 34 110€ au lieu de 41 110€ soit 17,02% de remise.

-9 500€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 38 800€ au lieu de 48 300€ soit 19,66% de remise.

-6 500€ sur le Formentor thermique et hybride rechargeable, affiché à partir de 37 825 € au lieu de 44 325€ soit 14,66% de remise.

-8 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 40 180€ au lieu de 48 180€ soit 16,6% de remise.

-10 000€ sur le Terramar hybride rechargeable, affiché à partir de 45 600€ au lieu de 55 600€ soit 18% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique, affichée à partir de 33 420€ au lieu de 36 920€ soit 9,47% de remise.

-6 500€ sur le Tavascan électrique, affiché à partir de 40 490€ au lieu de 46 990€ soit 13,8% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

DS propose toujours de petites remises :

-2 030€ sur la DS 4 affichée à partir de 38 720€ au lieu de 40 750€, soit une remise de 4,98%.

-1 570€ sur la DS N°4 affichée à partir de 37 730€ au lieu de 39 300€, soit une remise de 3,99%.

- 2 050€ sur le DS 7 affiché à partir de 49 780€ au lieu de 51 850€, soit une remise de 3,99%.

-1 300€ sur la DS N°8 affiché à partir de 57 120€ au lieu de 59 500€, soit une remise de 4%.

Fiat

Les remises ont changé chez Fiat le mois dernier.

-La 600 Hybrid a droit à 1 000€ de remise, affichée à 24 700€ au lieu de 25 700€ (soit 3,89% de réduction).

-La 600 électrique a droit à 5 000€ de remise, affichée à 30 900€ au lieu de 35 900€ (soit 13,9% de réduction).

-La 500 électrique a droit à 5000€ de remise avec un prix de base abaissé à 23 900€ au lieu de 28 900€, soit une réduction de 17,3%.

-La nouvelle 500 thermique a droit à 1 000€ de remise avec un prix de base abaissé à 19 900€ au lieu de 20 900€ soit une réduction de 4,78%.

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 500€ de remise (22 400€ au lieu de 23 900€), soit 6,4% de remise. En version thermique, elle a droit à 1 000€ avec une addition de départ à 15 900€ au lieu de 16 900€ (-5,9%)

-La Panda Hybrid a droit à 2 910€ de remise sous condition de reprise, ce qui la place à 12 590€ au lieu de 15 500€ (-18,7%).

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-5 000€ pour le Puma restylé (22 790€ au lieu de 27 790€), soit 17,9% de remise.

-5 000€ pour le nouveau Puma ST (33 290€ au lieu de 38 290€), soit 13,05% de remise.

-1 000€ pour le nouveau Puma Gen-E électrique (32 990€ au lieu de 33 990€), soit 2,94% de remise.

-5 500€ pour la Focus (25 050€ au lieu de 30 550€), soit 18% de remise.

-5 500€ pour le nouveau Kuga restylé (34 490€ au lieu de 39 990€), soit 13,7% de remise.

-4 000€ pour l'Explorer électrique (35 990€ au lieu de 39 990€), soit 10% de remise.

-4 000€ pour le Capri électrique (38 490€ au lieu de 42 490€), soit 9,41% de remise.

-Un remise de 7 000€ pour le Mustang Mach-E électrique (46 490€ au lieu de 53 490€ soit 13% de réduction).

-2 000€ sur le Tourneo Courrier (23 260€ au lieu de 25 260€) soit 7,91% de remise.

-4 000€ sur le E-Tourneo Courrier (31 400€ au lieu de 35 400€) soit 11,3% de remise.

-De belles remises pouvant dépasser les 16% pour des exemplaires en stock de modèles comme le Puma ( -17,9%) ou 13,8% sur le Kuga. Ou encore 17,57% sur la Focus.

Honda

Ce mois-ci, il y a toujours une bonne remise chez Honda : 12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.