Les Français ont acheté un tout petit peu plus de voitures neuves en août 2025

Le marché automobile neuf français ne faisait que baisser depuis le début de l’année 2025. Il est un peu remonté pour la première fois sur le dernier mois d’août, avec un progrès de 2,2% soit 87 850 voitures particulières immatriculées dans le pays (et même +7,3% à nombre de jours ouvrés comparable).

Sur les huit premiers mois de l’année 2025, la baisse du marché reste conséquente avec 1 046 432 voitures neuves vendues soit un recul de 7,1% par rapport aux chiffres de la même période en 2024. Même si les constructeurs automobiles compensent cette baisse des ventes par l’augmentation de leurs prix, la situation n’est pas idéale pour les professionnels de la vente de véhicules neufs.

Stellantis arrête l’hémorragie

Dans le détail, Stellantis parvient enfin à stopper sa chute vertigineuse des mois précédents. Le groupe signe une légère hausse de 1,7% au mois d’août 2025 par rapport au même mois de l’année précédente, malgré un fort recul de Fiat une nouvelle fois (-25,8%) et de Jeep (-27,4%). Opel perd 12,3% mais Citroën progresse de 30,9%. Le groupe Renault gagne aussi 2,3% et la marque au losange progresse de 7,5%, mais Dacia recule de 6,4%. Le groupe Toyota lâche en revanche 5,1% (ce qui confirme sa tendance baissière chez nous) et Volkswagen recule de 8,04%.

Sans doute aidées par le nouveau barème du bonus écologique plus généreux, les ventes de voitures électriques progressent un peu : elles ont représenté 19% des immatriculations du mois d’août en France, contre 15% un an plus tôt. Sur les huit premiers mois de l’année 2025, elles représentent 17,7% des ventes de voitures neuves contre 16,8% sur l’année complète de 2024. Elles continuent de mieux se vendre, donc, sans toutefois qu’on assiste à un véritable basculement du marché malgré les aides mises en place pour elles.

Sur les huit premiers mois de 2025, les motorisations essence ne sont plus les plus achetées en France avec 22,8% du marché. Les hybrides, en comptant à la fois les modèles à hybridation légère, ceux à hybridation simple (« full ») et ceux à hybridation rechargeable, couvrent pour la première fois plus de 50% des ventes (50,9%). Les modèles hybrides légers et simples couvrent eux 44,8% du marché. Logique, vu que les modèles à essence se dotent de plus en plus souvent d’une hybridation légère. La part du diesel baisse à 5%.

La « vieille » Renault Clio domine

Du côté des véhicules les plus vendus, la Renault Clio continue sa course en tête loin devant la Peugeot 208 (66 910 contre 47 720). La Renault 5 domine la catégorie des voitures électriques avec 19 197 immatriculations, contre 10 476 pour la Citroën ë-C3 (qui est juste derrière le Tesla Model Y et ses 10 822 unités). Le constructeur américain recule encore de 47% sur le mois d’août, ce qui laisse imaginer que la baisse de ses ventes depuis le début de l’année 2025 n’était pas due seulement à l’arrivée du Model Y restylé dont les livraisons n’ont débuté chez nous que récemment.