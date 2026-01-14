Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Byd Seal 6

Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 €  ?

Olivier Pagès

6. La fiche technique de la BYD Seal 6  DM-i

 

Les chiffres clés

Byd Seal 6 1.5 DM-I 156 KW PHEV COMFORT LITE
Généralités  
Finition COMFORT LITE
Date de commercialisation 01/08/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Dimensions  
Longueur 4,84 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,49 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 491 L
Volume de coffre maxi 1 370 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 765 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 4 cylindres , + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3
Puissance 212 ch
Couple cumulé 122 Nm à 4 000 trs/min
Autonomie en électrique combinée 105 km
Capacité batterie 19 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.5 s
Volume du réservoir 65 L
Emissions de CO2 34 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Photos (23)

