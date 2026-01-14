Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 € ?
6. La fiche technique de la BYD Seal 6 DM-i
Les chiffres clés
|Byd Seal 6 1.5 DM-I 156 KW PHEV COMFORT LITE
|Généralités
|Finition
|COMFORT LITE
|Date de commercialisation
|01/08/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Dimensions
|Longueur
|4,84 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|Hauteur
|1,49 m
|Empattement
|2,79 m
|Volume de coffre mini
|491 L
|Volume de coffre maxi
|1 370 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 765 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Moteur
|4 cylindres , + moteur électrique
|Cylindrée
|1 498 cm3
|Puissance
|212 ch
|Couple cumulé
|122 Nm à 4 000 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|105 km
|Capacité batterie
|19 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.5 s
|Volume du réservoir
|65 L
|Emissions de CO2
|34 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
