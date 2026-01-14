Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 € ?
3. Un équipement très complet dès l'entrée de gamme pour la BYD Seal 6
La gamme de cette Seal 6 est relativement simple puisqu’elle se compose de trois finitions.
L’entrée de gamme « boost » à partir de 38 490 €) se caractérise par la peinture métallisée, les projecteurs LED, les jantes alliage 17 pouces, les rétroviseurs électriques et chauffants, les sièges électriques, la sellerie TEP, la climatisation automatique, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, l’accès et le démarrage sans clé, la caméra de recul ou le régulateur de vitesse adaptatif.
Le niveau supérieur « Comfort Lite » (à partir de 42 080 €) propose en complément les jantes 18 pouces, le volant chauffant, l’aide au stationnement avant, le siège conducteur chauffant et ventilé, le système haut-parleurs 8 HP, la recharge par induction, le toit ouvrant panoramique, les caméras 360° et le chargeur embarqué 6,6 kW.
Enfin, le haut de gamme « Comfort » (à partir de 43 080 €) se distingue uniquement par la présence du système multimédia 15,6 pouces.
Le point techno : BYD calme le show
Lors de la commercialisation des premiers modèles de la marque, ces derniers se démarquaient notamment par leur écran multimédia qui pouvait s’utiliser à la fois horizontalement ou verticalement. Cette époque est désormais révolue puisque BYD est revenu sur la majorité de ses voitures sur un écran fixe positionné horizontalement et c’est le cas justement sur cette Seal 6.
Equipements et options
Version : 1.5 DM-I 156 KW PHEV COMFORT LITE
Options disponibles
Photos (23)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération