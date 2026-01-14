Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Byd Seal 6

Essai

Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 €  ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

3. Un équipement très complet dès l'entrée de gamme pour la BYD Seal 6

 

Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 €  ?

La gamme de cette Seal 6 est relativement simple puisqu’elle se compose de trois finitions.

L’entrée de gamme « boost » à partir de 38 490 €) se caractérise par la peinture métallisée, les projecteurs LED, les jantes alliage 17 pouces, les rétroviseurs électriques et chauffants, les sièges électriques, la sellerie TEP, la climatisation automatique, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, l’accès et le démarrage sans clé, la caméra de recul ou le régulateur de vitesse adaptatif.

Le niveau supérieur « Comfort Lite » (à partir de 42 080 €) propose en complément les jantes 18 pouces, le volant chauffant, l’aide au stationnement avant, le siège conducteur chauffant et ventilé, le système haut-parleurs 8 HP, la recharge par induction, le toit ouvrant panoramique, les caméras 360° et le chargeur embarqué 6,6 kW.

Enfin, le haut de gamme « Comfort » (à partir de 43 080 €) se distingue uniquement par la présence du système multimédia 15,6 pouces.

Le point techno : BYD calme le show

Lors de la commercialisation des premiers modèles de la marque, ces derniers se démarquaient notamment par leur écran multimédia qui pouvait s’utiliser à la fois horizontalement ou verticalement. Cette époque est désormais révolue puisque BYD est revenu sur la majorité de ses voitures sur un écran fixe positionné horizontalement et c’est le cas justement sur cette Seal 6.

 

 

 

 

 

 

Que vaut la BYD Seal 6 DM-i, une berline hybride rechargeable vendue seulement 38 490 €  ?

Version : 1.5 DM-I 156 KW PHEV COMFORT LITE

