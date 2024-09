BYD casse enfin les prix de ses voitures électriques

L’implantation de Byd sur le marché automobile européen ne s’est pas déroulée aussi bien que celle de son rival MG. Contrairement à la marque du groupe SAIC, le géant chinois de l’automobile électrifiée a préféré opter pour une stratégie tarifaire ambitieuse : sa berline Seal, par exemple, coûtait largement plus cher que la Tesla Model 3 et le SUV compact Atto3 se retrouvait chez nous au-dessus de certains concurrents bénéficiant du bonus écologique français. Voilà sans doute pourquoi les ventes françaises (et européennes) de BYD n’ont pas vraiment décollé, ce qui oblige le constructeur à adapter ses prix.

La compacte électrique Dolphin, affichée actuellement à partir de 33 990€, reçoit une remise de 7 000€ qui la positionne à 26 990€. Elle a aussi droit à une offre de location longue durée à 199€ par mois avec un premier loyer de 1 500€, soit 225€ par mois sur 49 mois.

Quant au SUV compact Atto3, il passe à 29 990€ en finition Confort grâce à une remise de 8 000€ ! A la location longue durée, il s’affiche à 299€ par mois après un premier loyer de 1 500€, soit 323€ par mois sur 49 mois.

Les gros modèles deviennent plus intéressants aussi

Côté haut de gamme, le nouveau SUV Seal U DMi hybride rechargeable passe à 35 990€ grâce à une remise de 1 510€. Il reste plus cher que le MG EHS puisque ce dernier coûte actuellement 30 490€ grâce à une grosse remise. Le Seal U entièrement électrique, lui, reçoit 1 900€ de remise et descend à 39 990€ en prix de base (c’est 1 000€ au-dessous du prix d’un Tesla Model Y après bonus écologique).

La berline Seal fait aussi des efforts et passe à 42 990€ grâce à une remise de 4 000€, mais elle reste plus chère que la Tesla Model 3 de base. Les gros Tang et Han, en revanche, ne bougent pas et restent hors de portée du grand public avec leurs prix au-dessus des 70 000€.

Ces grosses remises permettront-elles à BYD d’augmenter significativement ses ventes ? Sur l’année 2024 entre janvier et août, le constructeur chinois n’a vendu que 2 138 voitures. MG, dans le même temps, en a écoulé 11 494 malgré une forte chute (-32%)…