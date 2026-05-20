Au Festival de Cannes, BYD prépare l’arrivée en F1 avec un nom bien connu !

Byd sera-t-il le prochain grand constructeur automobile à rejoindre la Formule 1 après Cadillac et Audi ? C’est une hypothèse de plus en plus crédible au vu des développements récents. Depuis quelques mois, on dit le géant chinois de l’automobile intéressé par une arrivée en sport automobile. En mars, déjà, Bloomberg annonçait des tractations en cours chez BYD pour rejoindre le championnat WEC (avec un possible rachat des travaux d’Alpine et Signatech alors que le groupe Renault a annoncé son retrait du championnat dès la fin de cette saison) et surtout la Formule 1.

Et la communication récente de BYD montre effectivement que le constructeur réfléchit sérieusement à une arrivée dans la « discipline reine du sport automobile ».

Stella Li et Christian Horner à Cannes

A l’occasion du Festival de Cannes 2026, BYD a mis en avant la présence d’un certain Christian Horner lors d’un événement organisé par le constructeur. L’ancien directeur de Red Bull F1, remplacé par le Français Laurent Mekies l’année dernière, travaille toujours sur son retour en Formule 1. On le disait en discussions avec Alpine pour racheter des parts de l’écurie (ce qu’a confirmé son directeur non exécutif Flavio Briatore), mais il plancherait sur un projet encore plus ambitieux avec les Chinois.

L’idée ? Créer une nouvelle écurie de Formule 1, comme Cadillac cette saison. Oui, on parle bien d’une nouvelle écurie et plus simplement du rachat d’une écurie existante, comme l’a fait par exemple Audi avec Sauber. Stella Li, qui posait aux côtés de Christian Horner à Cannes il y a quelques jours, confirme être en « contact étroit avec la Formule 1 pour discuter d’une arrivée sur la grille », comme rapporté par les spécialistes de Nexgen-Auto. Elle aurait rencontré à plusieurs reprises Christian Horner en marge du Festival de Cannes pour des réunions et de son côté, l’ancien homme fort de Red Bull aurait discuté avec les patrons de la FIA et de la Formule 1 ces derniers jours.

Quel poids des difficultés de BYD en Chine ?

L’année dernière, déjà, le président de la FIA Mohamed Ben Sulayem avait expliqué être très intéressé par une candidature chinoise pour former une nouvelle écurie sur le plateau (qui serait donc la douzième depuis l’arrivée de Cadillac).

Reste un potentiel problème : celui de la situation du marché automobile chinois qui dévisse largement pour BYD depuis la fin de l’année dernière, le constructeur ayant vu ses bénéfices chuter en même temps que ses ventes. Ce genre de difficulté peut gêner la validation de projets aussi ambitieux que celui d’une arrivée en Formule 1 mais d’un autre côté, BYD veut tout faire pour augmenter ses ventes à l’international hors de Chine. A ce titre, la Formule 1 constituerait un parfait moyen de communication pour cela.