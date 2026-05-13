Quand l’industrie auto européenne patine et donne des signes de faiblesse, les constructeurs chinois s’engouffrent dans la brèche et viennent faire leurs courses.

Il aura suffi à Stellantis de laisser entendre que quatre de ses usines du Vieux Continent sont en sous-production, et que le groupe serait ouvert aux discussions pour la reprise de Rennes-La Janais, de Cassino en Italie, d’une usine espagnole et peut-être allemande pour que les candidats se précipitent.

« Recherche usines disponibles »

Après Dongfeng qui aurait, selon un syndicaliste, déjà poussé la porte de l’usine bretonne pour une simple visite, et après Leapmotor qui a signé un accord de coentreprise avec l’usine Stellantis de Madrid, c’est au tour de Byd de se pencher sur le géant mal en point.

Et la fée à la baguette magique s’appelle Stella Li. La vice-présidente de Build your dreams a passé sa petite annonce lors d’un forum organisé ce 13 mai à Londres par le Financial Times. « Nous recherchons toute usine disponible en Europe, car nous voulons utiliser ce type de capacités excédentaires » a-t-elle déclaré en marge de cette rencontre.

Quelles usines, de quels constructeurs et dans quels pays ? La dirigeante chinoise a répondu que « l’Italie figure sur la liste restreinte » des pays intéressants pour son groupe. De quoi braquer les projecteurs sur l’usine Stellantis de Cassino, qui, avec 2100 salariés, assemble les Alfa Romeo Giulia et Stelvio, pas vraiment des best-sellers.

Des rumeurs insistantes affirment d’ailleurs que des cadres de BYD auraient déjà visité l’usine du Latium. Et la France dans ce shopping industriel chinois ? Notre faible coût de l’électricité semble vivement intéresser le groupe de Shenzhen qui par ailleurs, examine aussi la situation allemande et la position de Volkswagen qui lui aussi serait prêt à ouvrir les portes de l’une ou l’autre de ses usines.

Mais si les chaînes de production européennes intéressent la vice patronne du groupe, elle étudie également la possibilité de reprendre des marques historiques de la vieille Europe. Comme Maserati dont le Grecale est justement fabriqué à Cassino ? Stella Li a expliqué à Bloomberg qu’il s’agissait « d’une marque très intéressante ». Ce qui n’est pas exactement l’avis des clients ces temps-ci. Pour autant, le Trident pourrait logiquement accompagner les désirs de montée en gamme de BYD après ses marques premium Denza et Yangwang.

Maserati dans le giron de BYD ?

Mais si Build your dreams semble partant pour faire affaire avec Stellantis, ce n’est pas, pour le moment du moins, la position du patron de ce dernier. Antonio Filosa semble préférer quant à lui les coentreprises, les joint-ventures. Comme il l’a déclaré mardi 12 mai, toujours lors du forum anglais, « Nous avons vu un intérêt à travailler avec Leapmotor. Mais nous pourrions également envisager d’autres partenaires »

Comme Byd ? Sauf que Stella Li ne semble pas très partageuse et préfère exploiter directement les usines, car comme elle l’explique « c’est plus facile ». Ce point d’achoppement pourrait-il rebuter Filosa ?

Ce dernier va présenter son plan stratégique des années à venir à Detroit le 21 mai prochain. Et nul doute que les investisseurs conviés à cette réunion voudront connaître l’avenir des usines européennes sous productives, et de quelques marques aux ventes toutes aussi sous productives.