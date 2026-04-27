Stellantis songerait à vendre son usine française de Rennes-La Janais aux Chinois de Dongfeng !
La participation de Stellantis dans Leapmotor ne l’empêche pas de travailler avec d’autres groupes automobiles chinois. Alors que le groupe vient d’annoncer une nouvelle collaboration avec Dongfeng, on apprend qu’il pourrait aussi céder quatre usines européennes à ce dernier. Dont celle de La Janais près de Rennes ou est assemblé le nouveau Citroën C5 Aircross, ce qui paraît très surprenant.
Le plan de sauvetage de Stellantis passera-t-il par la revente de ses usines européennes à des constructeurs automobiles chinois ? C’est ce qu’annoncent les journalistes de Bloomberg, relayant que le groupe dirigé par Antonio Filosa négocie en ce moment avec les Chinois de Dongfeng pour leur revendre quatre sites de production importants.
On parle de celui de Madrid, de Cassino en Italie, d’une usine en Allemagne mais aussi de celle de La Janais près de rennes, qui emploie actuellement 2 000 personnes et qui fabrique le Citroën C5 Aircross, un modèle très important dans le portefeuille de modèles de Stellantis. Voilà pourquoi une telle revente paraîtrait incompréhensible, sachant qu’on parle d’un modèle qui commence à peine sa carrière et qui devrait rester au catalogue encore six ou sept ans.
Des visites auraient déjà eu lieu sur ces sites
Les journalistes de Bloomberg affirment en tout cas que des représentants de Dongfeng ont déjà visité ces locaux au début du mois d’avril et que les négociations suivent leur cours. Comme BYD, Chery, SAIC (MG) ou GAC, Dongfeng espère pénétrer le marché automobile européen même si son déploiement sur le Vieux Continent a pris du retard par rapport à ses concurrents.
Rappelons que Stellantis doit dévoiler le 21 mai prochain son grand plan de redressement et que, d’après les journalistes de Reuters, il devrait passer par une réorganisation accordant plus d’importance et de moyens à Peugeot, Fiat, Jeep et Ram (et moins aux autres marques comme Opel, Citroën, Alfa Romeo, Lancia, DS Automobiles et Maserati).
Quelles collaborations entre Stellantis et Dongfeng ?
Outre ces négociations sur les usines européennes de Stellantis rapportées par les journalistes de Bloomberg, le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA se prépare aussi à relancer son partenariat avec Dongfeng en Chine. Il vient de dévoiler deux concept-cars au salon de Pékin 2026, préfigurant des véhicules assemblés d’ici 2027 dans l’Empire du Milieu.
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