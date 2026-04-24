Salon de Pékin : découvrez la surprise de Peugeot, les incroyables Concept 6 et Concept 9

« Peugeot fait son retour sur au Salon international de l’automobile de Pékin, réaffirmant son ambition mondiale sur l’un des marchés automobiles les plus influents au monde ». Voici une annonce à laquelle on ne s’attendait pas puisque Stellantis a quitté ce marché, au grand potentiel, mais complexe, sous l’ère Tavares. Seulement, les choses bougent vite grâce à l’impulsion du nouveau patron. Stellantis vient d’annoncer de nouveau un partenariat avec Dongfeng.

La deuxième surprise nous vient de ces deux concepts, dont les noms sont cohérents avec les productions chinoises, soit de simples numéros. Peugeot ne donne aucune donnée technique, hormis le fait qu’ils seront animés par l’électricité.

Le Peugeot Concept 6 est un grand break élancé dont la découpe des vitres latérales fait penser à une Audi A6 Avant, il y a pire comme référence ! On note surtout les optiques d’une grande finesse et une face avant particulièrement agressive. Ces optiques ne sont pas sans rappeler le concept Polygon qui préfigure la prochaine 208. Le design du profil est assez pur avec notamment des épaules très larges au niveau des roues, ce qui assoit fortement l’auto visuellement. À l’arrière, on retrouve les fines optiques, ainsi qu’un hayon et un bouclier biseautés à la manière d’une 408.

En présentant un break aussi élancé, Peugeot donne le sourire aux réfractaires des SUV. Seulement, il est impossible de s’en priver aujourd’hui. C’est pourquoi le second prototype, le Concept 8, appartient bien à la famille des Sport Utility Vehicle. Le design s’avère moins spectaculaire, mais il utilise également des surfaces très lisses, à l’inverse des productions actuelles de la marque. S’il est difficile d’appréhender ses dimensions, ce SUV semble « généreux » à ce niveau. Comme pour le Concept 6, il reprend les mêmes optiques et cette partie arrière si distincte. Quant aux intérieurs, tout est encore secret.

Sur la route dès 2027 ?

Verrons-nous ces futurs projets sur nos routes ? Rien n’est moins sûr et le mystère reste entier puisque, pour Peugeot, « ces nouveaux concept‑cars préfigurent le projet d’une future gamme de grandes berlines et de SUV, produits en Chine pour la Chine, ainsi que pour l’exportation vers les marchés internationaux ». Néanmoins, deux concepts devraient devenir réalité dès l'année prochaine, pourquoi pas une 608 et un 8008 ?