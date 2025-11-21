Bienvenue à bord du concept car Peugeot Polygon

Pour un constructeur, il n’est pas toujours évidemment de concevoir un plan produit et notamment un calendrier cohérent. Il y a des périodes fortes avec beaucoup de nouveautés puis des périodes creuses. Peugeot est justement dans ce timing avec, depuis plusieurs mois, aucun vrai nouveau modèle à se mettre sous la dent, si ce n’est de nouvelles motorisations ou un restyling pour la famille 308. On est très loin de l’avalanche de nouveautés de Renault par exemple.

Ne croyez pas pour autant que les ingénieurs et les designers de la marque au lion se tournent les pouces, bien au contraire. Ils travaillent sur le Peugeot de demain et cette nouvelle période faste devrait débuter fin 2026 et courant 2027. Et le concept, que vous avez devant les yeux, en est la première concrétisation.

Nous avons pu découvrir ce concept-car lors des essais de la 308 restylée. Lors de ce premier contact, nous avons tout de suite remarqué la nouvelle identité et la signature lumineuse inédite. Au centre de la face avant, on retrouve naturellement le dernier logo de la marque, qui est rétroéclairé comme c’est le cas sur la nouvelle 308. De chacun de ses côtés partent trois bandes lumineuses qui parcourent toute la largeur du concept. Comme les griffes présentent sur les productions de la marque ont ici disparu, on pourrait penser que ces lignes les remplacent.

L’autre particularité se situe à l’arrière avec des formes très rectilignes, notamment au niveau des épaulements des ailes presque rectangulaires. Vu de derrière, celles-ci élargissent énormément la poupe de ce concept qui donne l’impression de mesurer 2 m de large alors que l’on est à 1,83 m, ce qui traditionnel. Impossible également de manquer l’énorme écran qui occupe un large bandeau sous la vitre arrière. Pour ce qui est de la longueur, ce concept Polygon est particulièrement compact puisqu’il mesure moins de 4 mètres alors qu’une 208 actuelle affiche une longueur de 4,05 m.

Pour renforcer le côté spectaculaire, deux portes papillon permettent de prendre place dans l’habitacle. Celui-ci tout de rouge vêtu se distingue par deux éléments : premièrement : il n’y a aucun écran à bord, ce qui marque une vraie rupture par rapport aux modèles actuels. Toutes les informations sont concentrées sur un immense affichage tête haute mesurant 31 pouces de diagonale soit 24 cm de large et 74 cm de haut. Secondo, il y a ce volant, l’Hypersquare, que l’on avait déjà vu sur d’autres concepts et qui innove sur bien des points. Il y a tout d’abord sa forme rectangulaire inhabituelle qui rappelle le volant Yoke déjà vu sur certaines Tesla ou Lexus. Les quatre cercles à chaque extrémité permettent de positionner les pouces, mais également de commander certaines fonctions. Mais au-delà de son design, c’est aussi la technologique qui innove, car il s’agit d’une « steer by-wire » comprenez par-là d’une direction 100 % électrique, qui n’a donc aucune liaison physique avec le train avant. Une grande première chez un constructeur français et c’est Peugeot qui va inaugurer cette technologie chez Stellantis. Le constructeur au lion annonce des sensations de conduite inédites que nous ne manquerons pas de tester dès que possible.

Pour le reste, cet habitacle met l’accent sur ces matériaux originaux avec des sièges en mousse réalisés par une imprimante 3D.

Quasiment aucune information sur le plan technique, on sait juste que ce concept 100 % électrique a été développé à partir d’une plateforme spécifique qui devrait être la STMA Small, qui servira aux petits modèles du groupe Stellantis. Comme sur la Renault R5 E-Tech, un indicateur de charge a été placé sur la carrosserie. Celui-ci se trouve ici sur la custode gauche.

Bien évidemment, ce concept-car n’arrivera pas en l’état sur nos routes. Il préfigure le futur de Peugeot et notamment de la future e-208 électrique qui sera commercialisée en 2027.

Afin d’explorer toutes les possibilités, les designers de Peugeot n’ont pas conçu un concept unique, mais multiple puisqu’il est possible de faire évoluer ce Polygone selon trois configurations : Urban, un véhicule urbain – celle qui est présentée aujourd’hui-, Explorer : une déclinaison robuste et aventurière avec une garde au sol surélevée et Player à la silhouette plus sportive. Des changements, qui s’effectuent en permutant certaines pièces comme les jantes, les sièges ou le volant, mais également les deux ailettes arrière positionnées en haut du hayon.