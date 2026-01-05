C’est une certitude, cette Peugeot RCZ ne fera plus le moindre kilomètre
Découvrir une voiture plaisir subir les traitements les plus expéditifs dans l’objectif de la démonter ou de l’envoyer vers des contrées lointaines fait toujours un pincement au cœur. La preuve avec cette Peugeot RCZ découpée à la disqueuse par une société de recyclage.
Pour les fans de Peugeot, âmes sensibles, s’abstenir. Les images qui suivent montrent un coupé RCZ dans une triste situation. Le véhicule vraisemblablement non accidenté à l’origine se trouve dans une position qui lui retire toute chance de poser de nouveau ses roues sur la route. Ou tout du moins, pas en un seul morceau.
Le clip amateur réalisé par un homme avec son smartphone immortalise la Peugeot RCZ sur un terrain vague avec de nombreuses épaves en toile de fond. Un chariot télescopique s’approche puis soulève la voiture en utilisant son tablier porte-fourches en traversant le pare-brise de la Française. Quelques secondes plus tard, des ouvriers armés de disqueuses terminent le travail en découpant la voiture en deux. De quoi faciliter son expédition et stockage pour la récupération de ses pièces.
La Peugeot RCZ, une auto audacieuse
Pour rappel, la marque au lion ouvre les commandes de la RCZ en 2009 avec sous son capot des blocs essence THP et diesels HDI. Une variante musclée RCZ R complète l’ensemble avec près de 270 chevaux pour 330 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet de revendiquer un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe bridée électroniquement de 250 km/h. En 2015, la Peugeot Rcz reconnaissable grâce à son magnifique toit au double bossage quitte le catalogue sans remplaçante.
