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Peugeot 408

Essai

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

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ESSAI - Lancée fin 2022, la 408 était censée représenter le meilleur des deux mondes entre celui des berlines et des SUV. Après un début de carrière relativement calme, elle bénéficie aujourd’hui d’un restyling. Essai de la version hybride rechargeable de 240 ch.

Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

EN BREF

Crossover

Restyling

À partir de 38 500€

Jouer la carte de l’originalité, parfois ça marche, parfois non ! Malheureusement pour Peugeot, la 408 se situe dans la seconde catégorie. En effet, la  408 n’a pas vraiment rencontré son public, du moins en France, avec moins de 5 000 exemplaires écoulés l’an dernier. On est très loin des meilleures ventes de la marque que peuvent être une 208 (+ 70 000 ventes), un 2008 (55 000 exemplaires) ou même un 3008 (env. 40 000 ex).

La silhouette de berline surélevée, qui existe également chez Citroën avec la C5X, peine donc à s’imposer face à des SUV toujours majoritaires dans le cœur des automobilistes. 

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Les projecteurs avant reprennent à leur compte la signature lumineuse en forme de griffes.
Les projecteurs avant reprennent à leur compte la signature lumineuse en forme de griffes.
Des traits lumineux apparaissent sur la partie haute de la calandre.
Des traits lumineux apparaissent sur la partie haute de la calandre.
Les feux arrière sont désormais reliés par un bandeau translucide qui abrite le logo Peugeot rétroéclairé pour la première fois.
Les feux arrière sont désormais reliés par un bandeau translucide qui abrite le logo Peugeot rétroéclairé pour la première fois.

Face à ces chiffres de vente décevants, il ne fallait s’attendre à une révolution à l’occasion de ce restyling, toutefois les évolutions sont tout de même visibles.  Ainsi, la 408 gagne encore en personnalité avec une calandre redessinée, une signature lumineuse marquée par trois griffes lumineuses reliées par une bande lumineuse surplombant un logo Peugeot qui peut s’éclairer. À l’arrière, cette nouvelle 408 a même le privilège d’inaugurer un lettrage Peugeot lumineux, qui vient se positionner entre les deux feux.

La planche de bord n'évolue pas du tout. À vrai dire, il n'y en avait pas besoin, car elle est toujours aussi moderne et décalée par rapport aux autres productions du marché.
La planche de bord n'évolue pas du tout. À vrai dire, il n'y en avait pas besoin, car elle est toujours aussi moderne et décalée par rapport aux autres productions du marché.

L’habitacle de la 408 restylée ne change pas. On retrouve donc le mobilier de la 308 avec toujours le i-cockpit, qui se compose d’une instrumentation numérique 10 pouces avec technologie 3D sur la finition la plus haute positionnée sur le haut de la planche de bord, d’un petit volant et d’un écran multimédia 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur avec des raccourcis physiques, mais aussi numériques avec les i-Toogles, totalement personnalisables. Ces deux types de boutons rendent l’utilisation relativement simple. Il est dommage que le système multimédia ne soit toujours pas aussi réactif que certains concurrents, en particulier ceux équipés de dispositif Google, qui demeurent la référence. On lui reprochera également de nombreux bugs.

L'espace aux genoux est généreux. La garde au toit un peu moins.
L'espace aux genoux est généreux. La garde au toit un peu moins.
Ici, en hybride rechargeable, le coffre ne propose que 415 litres, ce qui est peu vu le gabarit de la voiture.
Ici, en hybride rechargeable, le coffre ne propose que 415 litres, ce qui est peu vu le gabarit de la voiture.

Statu-quo également concernant les aspects pratiques avec une belle habitabilité arrière grâce à un empattement de 2,79 m. Attention à la garde au toit si vous mesurez plus de 1,80 m, qui peut être un peu juste dans ce cas. Bon point aussi pour le volume de chargement avec une contenance de 536 litres pour la version hybride, 468 litres pour la déclinaison 100% électrique, mais seulement 415 litres sur l’hybride rechargeable à l’essai aujourd’hui dont la batterie prend place dans le compartiment arrière.

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Chiffres clés *

  • Longueur : 4,68 m
  • Largeur : 1,84 m
  • Hauteur : 1,48 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 415 l / 1 483 l
  • Boite de vitesse : Auto. à 7 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Octobre 2022

* A titre d'exemple pour la version (2) 1.6 408 PLUG-IN HYBRID 240 GT E-DCS7.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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