Pour la Peugeot 408 restylée, c'est maintenant ou jamais

EN BREF Crossover Restyling À partir de 38 500€

Jouer la carte de l’originalité, parfois ça marche, parfois non ! Malheureusement pour Peugeot, la 408 se situe dans la seconde catégorie. En effet, la 408 n’a pas vraiment rencontré son public, du moins en France, avec moins de 5 000 exemplaires écoulés l’an dernier. On est très loin des meilleures ventes de la marque que peuvent être une 208 (+ 70 000 ventes), un 2008 (55 000 exemplaires) ou même un 3008 (env. 40 000 ex).

La silhouette de berline surélevée, qui existe également chez Citroën avec la C5X, peine donc à s’imposer face à des SUV toujours majoritaires dans le cœur des automobilistes.

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Face à ces chiffres de vente décevants, il ne fallait s’attendre à une révolution à l’occasion de ce restyling, toutefois les évolutions sont tout de même visibles. Ainsi, la 408 gagne encore en personnalité avec une calandre redessinée, une signature lumineuse marquée par trois griffes lumineuses reliées par une bande lumineuse surplombant un logo Peugeot qui peut s’éclairer. À l’arrière, cette nouvelle 408 a même le privilège d’inaugurer un lettrage Peugeot lumineux, qui vient se positionner entre les deux feux.

L’habitacle de la 408 restylée ne change pas. On retrouve donc le mobilier de la 308 avec toujours le i-cockpit, qui se compose d’une instrumentation numérique 10 pouces avec technologie 3D sur la finition la plus haute positionnée sur le haut de la planche de bord, d’un petit volant et d’un écran multimédia 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur avec des raccourcis physiques, mais aussi numériques avec les i-Toogles, totalement personnalisables. Ces deux types de boutons rendent l’utilisation relativement simple. Il est dommage que le système multimédia ne soit toujours pas aussi réactif que certains concurrents, en particulier ceux équipés de dispositif Google, qui demeurent la référence. On lui reprochera également de nombreux bugs.

Statu-quo également concernant les aspects pratiques avec une belle habitabilité arrière grâce à un empattement de 2,79 m. Attention à la garde au toit si vous mesurez plus de 1,80 m, qui peut être un peu juste dans ce cas. Bon point aussi pour le volume de chargement avec une contenance de 536 litres pour la version hybride, 468 litres pour la déclinaison 100% électrique, mais seulement 415 litres sur l’hybride rechargeable à l’essai aujourd’hui dont la batterie prend place dans le compartiment arrière.