Comparatif vidéo - Peugeot 408 VS Citroën C5 X : les berlines françaises se révolutionnent

Les berlines françaises n’ont jamais réussi à s’imposer sur le marché devancées le plus souvent par les modèles allemands. Pour essayer d’inverser cette tendance, les marques tricolores comme d’autres ont essayé de trouver des solutions en mélangeant les genres. C’est ainsi qu’on a vu apparaître sur le marché des véhicules reprenant certains attributs provenant d’autres segments qui eux rencontrent un engouement certain. C’est justement en partant de ce postulat que sont nées nos deux rivales. Au programme, des berlines oui, mais saupoudrées d’une touche de SUV (garde au sol surélevée, protections de carrosserie) mais aussi de coupé avec une chute de pavillon prononcée. Le cocktail gagnant ?

Chez Peugeot, la 408, c’est la grande nouveauté de cette fin 2022, mais aussi de 2023. Avec son style atypique, elle a pour but de séduire les clients des berlines classiques à l’image de la 508 dont les ventes sont décevantes. Pour atteindre cet objectif, le constructeur mise une nouvelle fois sur une identité forte.

Cela se traduit par une large calandre inédite ton caisse, très travaillée et différente de celle de la 308. Les lignes de caisse sont aussi très marquées à l’image des ailes avant. L’arrière ne manque d’intérêt non plus avec un aileron de toit de forme originale – proche de celui d’un Lamborghini Urus -, mais surtout un imposant pare-chocs arrière toujours de couleur noir loin de faire l’unanimité.

Même technique chez Citroën, où la C5 a été remplacée par la C5 X. Une berline présentant les mêmes caractéristiques que la 408 avec une garde au sol surélevée, mais à la personnalité bien distincte. Ainsi, la C5 X reprend l’identité de la marque avec des chevrons qui courent sur toute la largeur de la face avant et un éclairage sur deux niveaux. La C5 X se remarque aussi par certains détails spécifiques comme son long capot horizontal, une partie arrière avec une chute de pavillon prononcée frappée par un aileron important qui chapeaute d’imposants feux en forme de Y.

Les distinctions extérieures se remarquent aussi dans l’habitacle. Pas trop de surprises dans celui de la 408 puisqu’on retrouve intégralement la planche de bord de la dernière 308. Relativement massive, elle fait la part belle aux écrans avec une instrumentation numérique 3D, qui reste toujours l’apanage de Peugeot et un écran multimédia 10 pouces qui hérite d’un système d’exploitation nettement plus performant qu’auparavant. Il surplombe des raccourcis numériques totalement paramétrables, bien conçus, qui permettent de choisir par exemple une température précise ou une radio. À noter toutefois qu’il faudra passer par cet écran pour accéder à la climatisation.

Présentation plus traditionnelle sur la Citroën, qui s’inspire de celle de la compacte de la marque, la C4. L’œil du conducteur est tout de suite attiré par la petite taille de l’instrumentation qui est relayée par un affichage tête haute. L’écran multimédia est plus grand que celui de la 408 puisqu’il mesure 12 pouces, se montre aussi fluide, mais un peu plus complexe à appréhender. Petite déception concernant la qualité des matériaux à bord de la berline aux chevrons avec des plastiques durs un peu trop présents. Notre modèle d’essai avec 10 000 km au compteur avait déjà des sièges très marqués. L’ambiance est plus valorisante à bord de la Peugeot.

Aspects pratiques

Avec une longueur plus importante de 12 cm (4,80 m contre 4,68 m), la Citroën C5 X fait parler d’elle en matière d’aspects pratiques puisqu’elle offre une habitabilité arrière largement supérieure. Ainsi, la longueur aux jambes dépasse de plus de 5 cm celle de la Peugeot 408 à bord à la C5 X, de quoi donner une sensation d’espace nettement plus importante. Les passagers arrière de la berline de Citroën auront l’impression d’être dans une voiture de segment supérieur tant ils bénéficient d’un espace généreux. Pour ce qui est de la garde au toit et de la largeur, 408 et C 5 X font jeu égal avec des cotes standards.

La Citroën finit d'enfoncer le clou avec un volume de chargement plus conséquent. Comptez 485 litres pour la C5 X contre 471 litres pour la 408. Dans les deux cas, il faut préciser que ce sont des capacités décevantes vu le gabarit des autos, mais cela est dû au positionnement des batteries de ces versions hybrides rechargeables, qui font perdre beaucoup de volume de coffre. Pour les versions thermiques, leur contenance se situe à 536 litres pour la 408 contre 545 litres pour la Citroën, de quoi confirmer la domination de la C5 X, qui remporte cette partie aspects pratiques.

Budget : presque à égalité

Premier constat, nos deux rivales du jour sont très chères. Ainsi, il faudra débourser la bagatelle de 51 400 € pour la 408 hybride rechargeable 225 ch en finition GT et rajouter encore un millier d’euros pour une C5 X disponible avec le même moteur en haut de gamme Shine Pack facturée 52 450 €. La berline aux chevrons part avec un petit handicap, qui s’accentue avec une valeur de revente et une fiabilité inférieure à celles de Peugeot.

Les autres critères dont notamment la garantie basique de 2 ans/kilométrage illimité sont identiques, c’est donc un léger avantage pour le 408.

Équipement : bien examiner la dotation de série

Toutes les deux déclinées en haut de gamme, C5 X et 408 profitent d’un équipement très complet avec les raffinements que l’on attend de ce type de berline statutaire. Légèrement plus onéreuse (52 450 € contre 51 400 €), la Citroën C5 X a pour elle une dotation plus complète.

Ainsi, pour avoir un équipement équivalent sur la berline de Peugeot, il faudra débourser 2 700 € pour les sièges électriques en cuir massants et chauffants, 500 € pour la caméra 360° et 100 € pour la recharge par induction, ce quoi faire gonfler la facture de la lionne qui atteint désormais 54 700 €. Elle devient donc plus largement plus chère que la rivale aux chevrons.

La politique tarifaire des options est aussi bien distincte. Ainsi, le toit ouvrant est plus accessible chez Citroën (1 300 contre 1 100 €), tandis que le volant chauffant (250 /150 €) et le système audio haut de gamme (850 /500 €) sont plus chers chez Peugeot. De quoi confirmer la suprématie de la Citroën.

En 2023, la dotation de la 408 s’enrichira avec l’arrivée au premier trimestre d’un changement de voie semi-automatique qui propose de dépasser le véhicule précédent puis de se rabattre (de 70 à 180 km/h), de la préconisation anticipée de la vitesse qui suggère d’adapter son rythme aux panneaux de limitation, ainsi que d'un système de vision nocturne qui affichera, sur l'instrumentation, l'image d'une caméra infrarouge. Des équipements non disponibles sur la C5 X.