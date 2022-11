Essai vidéo - Peugeot 408 (2022) : un profil intéressant ?

Mi-berline mi-SUV 4,69 m de long Essence ou hybride à partir de 37 350 €

Malmenées par des SUV plus pratiques (volume intérieur, accès à bord, position de conduite surélevée), les berlines familiales et leurs déclinaisons breaks perdent du terrain. Chez Peugeot, les timides résultats commerciaux de la 508 de dernière génération, pourtant très réussie tant en termes de style que de prestations routières, en témoignent. Mais parallèlement, les lignes cubiques commencent à lasser, les familles se tournant de plus en plus vers des modèles "Fastback" à pavillon plongeant tels que le récent Renault Arkana. Flairant cette tendance, Peugeot a donc imaginé cette 408. La recette est simple : prenez une plateforme de 308 SW, allongez la de 5 cm, augmentez la garde au sol de 4 cm, redessinez intégralement la carrosserie sans oublier d'intégrer des protections en plastique brut sur les bas de caisse et vous obtenez ce mélange de familiale surélevée et de SUV coupé ou… de berline coupée et de SUV rabaissé.

À en lire vos commentaires sur les différentes présentations statiques que nous avons pu réaliser, le résultat divise. On aime ou pas, mais on ne pourra pas dire que les lignes de cette Peugeot laissent indifférent. Quoi qu'il en soit, avec ses 4,69 m de long, cette nouvelle venue se doit avant tout de répondre dignement aux besoins d'une famille…

Question présentation intérieure, on retrouve le mobilier de la 308, joliment dessiné malgré une planche de bord un peu massive, et taillé dans des matériaux cossus et rigoureusement fixés. On apprécie également le dessin des sièges, la sellerie partiellement recouverte d'Alcantara sur ce haut de gamme GT, ainsi que les élégantes surpiqûres colorées.

Le mini-volant ainsi que les systèmes d'infodivertissement de la compacte sont de la partie. Comprenez que la position est agréable et la qualité des écrans satisfaisante. En outre, celui de l'instrumentation épate toujours son monde en superposant les informations via un effet 3D. Hélas, les caractères sont petits, donc peu lisibles. Surtout, la jante du volant peut passer devant dans certaines positions.

L'écran central, quant à lui, s'avère peu pratique à utiliser malgré la présence, juste en dessous, d'un pavé numérique permettant de choisir ses raccourcis. D'autant plus dommage que les réglages des flux d'air ne s'effectuent que par son intermédiaire…

Mais l'intérêt de cette 408 réside surtout dans le gain de place à l'arrière. La découpe des portières impose de baisser la tête en s'installant sur la banquette mais la chute de pavillon, pas trop abrupte, garantie une garde au toit suffisante pour des adultes. Surtout, l'empattement allongé de 6 cm par rapport à une 308 SW offre un bel espace au niveau des jambes, même s'il est toujours impossible de glisser les pieds sous les sièges avant quand ces derniers sont réglés au plus bas. En outre, les assises soutiennent bien les cuisses, les vitres descendent quasiment jusqu'en bas et l'on trouve des liseuses, des aérateurs et des prises USB-C par deux. En revanche, les dossiers latéraux ne sont pas assez creusés et celui du milieu, bien trop ferme, classe la place centrale au rayon dépannage…

Par rapport à la 308 SW en revanche, le coffre est en retrait de 82 dm3 sur les versions thermiques classiques, et de 77 dm3 sur les hybrides, notre modèle PHEV proposant 471 dm3 ici. Et vu l'inclinaison du hayon, hors de question de faire la tournée des antiquaires. Cela dit, le volume apparaît suffisant dans l'absolu, et même supérieur à ce que propose le 3008 (395 dm3 en version PHEV). Par ailleurs, la protubérance en plastique du pare-chocs a le mérite de bien résister aux chocs lors des chargements d'objets lourds et encombrants. Mieux, des gâchettes permettent de rabattre rapidement les dossiers depuis le coffre. On regrettera toutefois que ces derniers forment une petite marche et ne se plaquent pas tout à fait à l'horizontale…