Mondial de l'auto 2022 - Peugeot 408 : la star du salon

La Peugeot 408 veut chasser sur les terres des modèles familiaux les plus en vue du marché avec une approche stylistique plutôt audacieuse. Une silhouette mariant le monde du coupé, des SUV et du break.

Cette toute nouvelle carrosserie se positionnera comme le haut de gamme de chez Peugeot. Avec de telles dimensions (4, 69 m), la 408 s’éloigne de la catégorie des berlines compactes pour faire son entrée dans celui des berlines familiales du segment D, quitte à faire de l’ombre à la 508.

Elle s’expose sur le stand Peugeot en deux coloris (bleu et blanc) sur d’imposantes roues de 20 pouces. Dans le détail on remarque une chute de pavillon prononcée façon Fastback, un long capot et des lignes de caisse très marquées. L’ensemble s’habille d’attribut SUV à l’image de la garde au sol surélevée et de protection. La lionne ne passera pas inaperçue, et c’est bien le but.

À bord de la 408, moins de surprise puisque l’on retrouve le mobilier de la Peugeot 308. La planche de bord est valorisante avec son instrumentation numérique 3D et un écran tactile de 10 pouces équipé du dernier système d’exploitation de Stellantis. La bonne surprise concerne l’espace à vivre. Malgré le dessin, on bénéficie d’une garde au toit généreuse, idéale pour un adulte de 1,75 m. Le coffre est aussi à l'avenant avec 536 litres, de quoi satisfaire au besoin de toute la famille.

Sous le capot, la 408 fait l’impasse sur le diesel, tout comme sur la boîte de vitesses manuelle. L’offre s’orientera principalement sur l’hybride rechargeable avec deux versions l’une cumulant 180 ch, l'autre 225 ch. Seul moteur thermique, un essence Puretech de 130 ch. Courant 2024, une variante 100 % électrique viendra compléter l’offre.

Le nouveau modèle de Peugeot se positionne clairement comme l’élitiste de la gamme Peugeot avec des tarifs salés. L'entrée de gamme PureTech 130 ch s'affiche à 37 350 €, soit bien au-dessus d’un 3008. L'hybride rechargeable de 180 ch débute à 45 450 €. Son lancement est prévu pour à la fin janvier 2023.





J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac

Peugeot a troqué l'imposante sculpture de son Lion aperçue aux précédents salons de Genève et Munich, pour une bulle dans laquelle la nouvelle 408 effectue plusieurs révolutions. Un système motorisé assez spectaculaire qui suscite l'intérêt des spectacteurs présents.