Crossover Peugeot 408 : lequel choisir ?

Crossover familial aux lignes spectaculaires, le Peugeot 408 est à la fois une berline, un SUV, un coupé avec une chute de pavillon façon « fastback », l’originalité de ses lignes peut rebuter, mais il ne passe pas inaperçu dans le paysage automobile. Le Peugeot 408 reprend la base de la Peugeot 308 et s’en démarque par une longueur de 4,69 m contre 4,37 m pour la berline et 4,64 m pour le break 308 SW. L’empattement est aussi plus long de 55 mm (2,79 m) par rapport au break SW et cela se concrétise dans l’habitacle par un bel espace au niveau des jambes à l'arrière. S’il est à la fois berline et SUV, le Peugeot 408 offre un espace de vie aussi confortable que dans une berline et plus lumineux que dans un SUV. La capacité de chargement du coffre est également généreuse avec 536 litres (471 litres pour les versions hybrides), on aurait aimé cependant qu’une fois les dossiers de banquette rabattus depuis le coffre (via des gâchettes), le plancher soit plat ce qui n’est pas le cas.

Le mobilier intérieur de ce crossover est emprunté à la Peugeot 308. Petit volant, compteurs numériques haut perchés (qui peuvent être peu lisibles pour certains conducteurs, car cachés par la jante du volant), écran central de 10 pouces (24,5 cm) aux prestations correctes, un pavé digital permettant de créer ses propres touches i-Toogles, la commande de boîte automatique (EAT ou e-EAT8) minimaliste, des rangements un peu partout et des prises USB-C à l’avant comme à l’arrière. Le comportement routier est typé confort, les suspensions bien calibrées combinent souplesse et maintien. Ce modèle se montre à son aise sur les nationales et l’autoroute grâce à une excellente tenue de cap, sur la route son agilité est correcte, mais l’empattement long le pénalise. L’agrément de conduite est assuré par une direction incisive (bien le petit volant) et une bonne remontée d’informations.

Sous le capot on a le choix entre une motorisation essence PureTech de 130 ch ou des motorisations hybrides rechargeables de 180 et 225 ch. Malgré une puissance limitée en essence, le Peugeot 408 se comporte bien et se montre un excellent compagnon de voyage. Avec l’hybride et plus de puissance, il ne devient pas sportif pour autant (en raison d’un poids plus important), mais se montre un peu plus dynamique. Quoi qu’il en soit, on appréciera beaucoup mieux le Peugeot 408 avec une conduite souple et apaisée. Véhicule atypique et positionné à un tarif élevé (rien à moins de 37 350 €), ce modèle familial vient marcher sur les platebandes des Volkswagen Tiguan et Toyota Rav4 en ce qui concerne les SUV, mais il est aussi concurrent des berlines traditionnelles comme la BMW Série 3. On appréciera ou pas, son design original, et l'on mettra en exergue son espace à bord généreux, sa présentation intérieure réussie et sa fabrication sérieuse, son confort de roulement, son grand coffre, moins ses tarifs « élitistes ».

Le nouveau crossover Peugeot 408 en dix points